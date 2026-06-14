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Raceverslag
WEC 24 uur van Le Mans

Nyck de Vries wint 24 uur van Le Mans met Toyota, ook zege voor Catsburg

Nyck de Vries heeft de 24 uur van Le Mans op zijn naam geschreven, samen met Toyota-teamgenoten Kamui Kobayashi en Mike Conway. Nicky Catsburg pakte de zege in de LMGT3-klasse.

Laurens Stade
Laurens Stade
Bewerkt:
DPPIPRODUCTION_00004562_0718

Foto: FIAWEC - DPPI

De eerste zeventien van de vierentwintig uur op het Circuit de la Sarthe verliepen vrij probleemloos. Er waren slechts vijf uitvallers te betreuren, maar die lijst zou ineens een stuk groter worden. 

Ayhancan Güven kwam met de #91 Porsche op die lijst te staan na een stevige crash bij het uitkomen van de Daytona-chicane. De Turkse coureur meldde op de boordradio dat er iets aan het stuur afgebroken leek en deze stuurde dan ook niet meer naar rechts, waardoor enkel nog een bandenstapel op hem wachtte. De Porsche 911 GT3 R was te beschadigd en viel dus uit.

Het resulteerde in een safety car-fase waarin nog een uitvaller volgde: de #50 Ferrari. De 499P LMH werd eerder al getroffen door problemen, maar tijdens de safety car viel deze stil en zo kwam er ook een einde aan de race van de winnaars van de 24 uur van Le Mans van 2024.

De #20 BMW van Robin Frijns kwam in deze fase van de race aan de leiding te liggen, voor de #13 Cadillac, #7 Toyota en #8 Toyota. Het was een bijzonder goede situatie voor Nederlandse coureurs, want naast Frijns gingen ook Richard Verschoor (LMP2) en Nicky Catsburg (LMGT3) aan de leiding in hun klassen.

#30 Duqueine Team Oreca 07 Gibson: Doriane Pin, Julien Andlauer, Richard Verschoor

Foto door: Emanuele Clivati | AG Photo

Aan die situatie kwam echter een voortijdig einde. De remmen van de #30 Duqueine Team LMP2 van Verschoor begaven het en dus viel de Nederlander, samen met Doriane Pin en Julien Andlauer, uit. 

Toen de groene vlag gezwaaid werd, besloot Toyota de aanval in te zetten op de #12 Cadillac nadat de #20 BMW naar plaats vier was teruggevallen. Eerst ging Sébastien Buemi hem voorbij, even later passeerde Nyck de Vries de Cadillac met een strakke inhaalactie in Mulsanne. De twee Toyota's streden vervolgens om de leiding in de race, waarbij de #8 een pitstop maakte voordat De Vries zijn auto naar de pitstraat stuurde voor een zogenaamde 'emergency pitstop' tijdens een FCY, veroorzaakt door het stilvallen van de #27 Aston Martin LMGT3.

Daardoor was er vooraan een strategisch schaakspel begonnen, met een kleine offset tussen de twee Toyota's, gevolgd door de #20 BMW van Robin Frijns. De 'emergency pitstop' van de #7 Toyota, in combinatie met een andere bandenstrategie, bleek de sleutel tot succes: Nyck de Vries kon vooraan wegrijden en gaf het stuur over aan Kamui Kobayashi. De Japanner, tevens teambaas, maakte geen fouten en stuurde de #7 Toyota na 24 uur racen naar de zege. Het is een historische voor de Nederlandse autosport: De Vries is de eerste overall-winnaar sinds Jan Lammers in 1988.

Foto door: FIAWEC - DPPI

Frijns opende het offensief namens BMW ten opzichte van de #8 Toyota en wist Sébastien Buemi ook te passeren, al bleek dat achteraf voor niets: Toyota zou bij de laatste pitstop banden wisselen, BMW niet. Zodoende groeide dat gat uit tot zo'n vijftien seconden in het voordeel van Frijns, die genoegen moest nemen met de tweede plaats maar wel het podium op mocht. De #8 Toyota eindigde op de derde plaats, voor de #12 Cadillac en #83 Ferrari.

Catsburg wint in LMGT3, zege voor Inter Europol in LMP2

In de LMP2-klasse viel Verschoor dus van kansrijke positie uit. Het resulteerde in een duel tussen de twee Inter Europol Competition-auto's en de #29 Forestier Racing by Panis. De #43 lag aan de leiding, voor de zusterbolide met startnummer 343, met daarachter Esteban Masson in de #29. 

Door de verschillende strategieën kwam het echter niet van een stevig gevecht om de overwinning: de #43 Inter Europol Competition kwam met grote voorsprong als winnaar over de streep in de LMP2-klasse, terwijl de #343 er een één-twee van maakte voor het Poolse team. De #29 mocht als nummer drie mee naar het podium.

#33 TF Sport Corvette Z06 LMGT3.R: Ben Keating, Jonny Edgar, Nicky Catsburg

Foto door: Germain Durand

Bij de LMGT3's was er geen wolkje aan de lucht voor de #33 TF Sport Corvette van Catsburg. Zijn team kwam van ver bij de start, maar wist met name op de zondag het verschil te maken ten opzichte van de concurrentie. Catsburg en Jonny Edgar legden de lat hoog en waren ongenaakbaar op weg naar de zege in de klasse. Voor Catsburg is dit zijn tweede zege in de 24 uur van Le Mans, na zijn overwinning in de LMGTE Am-klasse in 2023. Het team eindigde voor de #78 Lexus en #23 Aston Martin.

Uitslag: 24 uur van Le Mans 2026

Alle statistieken
 
Pos Team # Coureurs Auto Ronden Tijd Interval Pitstraat Uitgevallen Punten
1
Toyota Racing HYPERCAR
7 United Kingdom M. Conway Japan K. Kobayashi Netherlands N. de Vries Toyota TR010 Hybrid 0

 

        
2
BMW M Team WRT HYPERCAR
20 Netherlands R. Frijns Germany R. Rast South Africa S. Linde BMW M Hybrid V8 0

 

        
3
Toyota Racing HYPERCAR
8 Switzerland S. Buemi New Zealand B. Hartley Japan R. Hirakawa Toyota TR010 Hybrid 0

 

        
4
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
12 Switzerland L. Deletraz United Kingdom W. Stevens France N. Nato Cadillac V-Series.R 0

 

        
5
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
51 Italy A. Pier Guidi United Kingdom J. Calado Italy A. Giovinazzi Ferrari 499P 0

 

        
6
Alpine Endurance Team HYPERCAR
35 Portugal A. Felix da Costa France C. Milesi Austria F. Habsburg Alpine A424 0

 

        
7
AF Corse HYPERCAR
83 China Y. Yfei Poland R. Kubica United Kingdom P. Hanson Ferrari 499P 0

 

        
8
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
007 United Kingdom H. Tincknell United Kingdom T. Gamble United Kingdom R. Gunn Aston Martin Valkyrie 0

 

        
9
Cadillac WTR HYPERCAR
101 United States R. Taylor United States J. Taylor Portugal F. Albuquerque Cadillac V-Series.R 0

 

        
10
Alpine Endurance Team HYPERCAR
36 France F. Makowiecki France J. Gounon France V. Martins Alpine A424 0

 

        
11
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
94 France L. Duval Denmark M. Jakobsen France T. Pourchaire Peugeot 9X8 0

 

        
12
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
93 United Kingdom P. di Resta Belgium S. Vandoorne New Zealand N. Cassidy Peugeot 9X8 0

 

        
13
Genesis Magma Racing HYPERCAR
19 France M. Jaminet France P. Chatin Spain D. Juncadella Genesis GMR-001 0

 

        
14
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
009 Spain A. Riberas Denmark M. Sorensen Canada R. De Angelis Aston Martin Valkyrie 0

 

        
15
INTER EUROPOL COMPETITION LMP2
43 Poland J. Smiechowski France T. Dillmann United Kingdom N. Yelloly Oreca 07 - Gibson 0

 

        
16
INTER EUROPOL COMPETITION LMP2
343 United States B. Garg France R. de Gerus Switzerland N. Müller Oreca 07 - Gibson 0

 

        
17
Forestier Racing by Panis LMP2
29
L. Rousset
E. Masson
O. Gray
Oreca 07 - Gibson 0

 

        
18
VECTOR SPORT LMP2
26 Ireland R. Cullen
V. Lomko
Brazil P. Fittipaldi 		Oreca 07 - Gibson 0

 

        
19
CLX Motorsport LMP2
37
A. Closmenil
I. Aguilera
T. Jensen
Oreca 07 - Gibson 0

 

        
20
IDEC SPORT LMP2
28 France P. Lafargue
V. Rinicella
Netherlands J. Van Uitert 		Oreca 07 - Gibson 0

 

        
21
Crowdstrike Racing by APR LMP2
4 United States G. Kurtz
A. Quinn
Germany L. Heinrich 		Oreca 07 - Gibson 0

 

        
22
United Autosports LMP2
22 Sweden R. Lindh Switzerland G. Saucy Denmark M. Jensen Oreca 07 - Gibson 0

 

        
23
AF Corse LMP2
183 France F. Perrodo France M. Vaxivière United Kingdom B. Barnicoat Oreca 07 - Gibson 0

 

        
24
AO by TF LMP2
99 United States P. Hyett Australia J. Allen United States D. Cameron Oreca 07 - Gibson 0

 

        
25
Proton Competition LMP2
9 Germany J. Ried Japan K. Ohta
H. King
Oreca 07 - Gibson 0

 

        
26
Algarve Pro Racing Team LMP2
25
M. Jensen
Italy E. Trulli United Kingdom J. Hughes 		Oreca 07 - Gibson 0

 

        
27
TDS Racing LMP2
14
T. Lutke
Switzerland M. Beche France K. Estre 		Oreca 07 - Gibson 0

 

        
28
Proton Competition LMP2
44 Austria H. Felbermayr Jr.
H. Felbermayr
L. Fluxá
Oreca 07 - Gibson 0

 

        
29
United Autosports LMP2
222 Brazil D. Schneider United Kingdom B. Hanley United Kingdom O. Jarvis Oreca 07 - Gibson 0

 

        
30
RD Limited LMP2
48 United States F. Poordad France T. Vautier France R. Dumas Oreca 07 - Gibson 0

 

        
31
DKR Engineering LMP2
3 Canada J. Farano Spain S. Alvarez Netherlands R. van der Zande Oreca 07 - Gibson 0

 

        
32
NIELSEN RACING LMP2
24 Denmark D. Heinemeier Hansson
E. Pearson
Australia J. Doohan 		Oreca 07 - Gibson 0

 

        
33
TF Sport LMGT3
33 United States B. Keating United Kingdom J. Edgar Netherlands N. Catsburg Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 0

 

        
34
AKKODIS ASP Team LMGT3
78 Belgium T. Rompuy
H. David
United Kingdom J. Hawksworth 		Lexus RC F GT3 0

 

        
35
Heart of Racing Team LMGT3
23
G. Newell
Brazil D. Barrichello United Kingdom J. Adam 		Aston Martin Vantage AMR GT3 0

 

        
36
AKKODIS ASP Team LMGT3
87
R. Umbrarescu
Austria C. Schmid Argentina J. Lopez 		Lexus RC F GT3 0

 

        
37
Vista AF Corse LMGT3
21 France F. Heriau France S. Mann Italy A. Rovera Ferrari 296 GT3 Evo 0

 

        
38
Racing Team Turkey by TF LMGT3
34
P. Dempsey
Turkey S. Yoluc Ireland C. Eastwood 		Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 0

 

        
39
TEAM WRT LMGT3
32 United Kingdom D. Leung Indonesia S. Gelael Brazil A. Farfus BMW M4 GT3 Evo 0

 

        
40
RICHARD MILLE AF CORSE LMGT3
150 Brazil C. Toledo France L. Wadoux
R. Agostini
Ferrari 296 GT3 Evo 0

 

        
41
Kessel Racing LMGT3
74
D. Blattner
Italy L. Patrese Algeria D. Marschall 		Ferrari 296 GT3 Evo 0

 

        
42
Kessel Racing LMGT3
57
T. Kimura
C. Laursen
Brazil D. Serra 		Ferrari 296 GT3 Evo 0

 

        
43
Racing Spirit of Leman LMGT3
59 France C. Mateu
M. Fossard
France V. Hasse-Clot 		Aston Martin Vantage AMR GT3 0

 

        
44
Garage 59 LMGT3
10
A. Au
T. Fleming
Germany M. Kirchhofer 		McLaren 720S GT3 Evo 0

 

        
45
The Bend Manthey LMGT3
92 Australia Y. Shahin Italy R. Pera Austria R. Lietz Porsche 911 GT3 R 0

 

        
46
TF Sport LMGT3
2
J. Ibrahim
L. Nicolas Hanafin
B. Green
Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 0

 

        
47
Garage 59 LMGT3
58 Sweden A. West Germany F. Gehrsitz
B. Goethe
McLaren 720S GT3 Evo 0

 

        
48
Team Qatar by Iron Lynx LMGT3
62
A. Ali Al-Khelaifi
Germany J. Hanses France G. Alesi 		Mercedes AMG GT3 0

 

        
49
Proton Competition LMGT3
88 Italy S. Gattuso Italy G. Levorato United States L. Sargeant Ford Mustang GT3 0

 

        
50
DUQUEINE TEAM LMP2
30 France D. Pin France J. Andlauer Netherlands R. Verschoor Oreca 07 - Gibson 0

 

        
51
Heart of Racing Team LMGT3
27 United Kingdom I. James Canada Z. Robichon Italy M. Drudi Aston Martin Vantage AMR GT3 0

 

        
52
TEAM WRT LMGT3
69 United States A. McIntosh Canada P. Thompson
D. Harper
BMW M4 GT3 Evo 0

 

        
53
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
50 Italy A. Fuoco Denmark N. Nielsen Spain M. Molina Ferrari 499P 0

 

        
54
BMW M Team WRT HYPERCAR
15 Denmark K. Magnussen Italy R. Marciello Belgium D. Vanthoor BMW M Hybrid V8 0

 

        
55
Genesis Magma Racing HYPERCAR
17 Germany A. Lotterer Brazil P. Derani
M. Jaubert
Genesis GMR-001 0

 

        
56
Manthey DK Engineering LMGT3
91
J. Cottingham
Russian Federation T. Boguslavskiy Turkey A. Güven 		Porsche 911 GT3 R 0

 

        
57
Proton Competition LMGT3
77 United States E. Powell United Kingdom B. Tuck
S. Priaulx
Ford Mustang GT3 0

 

        
58
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
38 France S. Bourdais New Zealand E. Bamber United Kingdom J. Aitken Cadillac V-Series.R 0

 

        
59
IRON LYNX LMGT3
79
J. Zelger
Italy M. Cressoni Netherlands L. Hodenius 		Mercedes AMG GT3 0

 

        
60
Vista AF Corse LMGT3
54 Switzerland T. Flohr Italy F. Castellacci Italy D. Rigon Ferrari 296 GT3 Evo 0

 

        
61
IRON LYNX LMGT3
61 Australia M. Berry Portugal R. Andrade Belgium M. Martin Mercedes AMG GT3 0

 

        
62
13 Autosport LMGT3
13 Canada O. Fidani Germany L. Kern United Kingdom M. Bell Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 0

 

        
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