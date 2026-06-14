Nyck de Vries wint 24 uur van Le Mans met Toyota, ook zege voor Catsburg

De eerste zeventien van de vierentwintig uur op het Circuit de la Sarthe verliepen vrij probleemloos. Er waren slechts vijf uitvallers te betreuren, maar die lijst zou ineens een stuk groter worden.

Ayhancan Güven kwam met de #91 Porsche op die lijst te staan na een stevige crash bij het uitkomen van de Daytona-chicane. De Turkse coureur meldde op de boordradio dat er iets aan het stuur afgebroken leek en deze stuurde dan ook niet meer naar rechts, waardoor enkel nog een bandenstapel op hem wachtte. De Porsche 911 GT3 R was te beschadigd en viel dus uit.

Het resulteerde in een safety car-fase waarin nog een uitvaller volgde: de #50 Ferrari. De 499P LMH werd eerder al getroffen door problemen, maar tijdens de safety car viel deze stil en zo kwam er ook een einde aan de race van de winnaars van de 24 uur van Le Mans van 2024.

De #20 BMW van Robin Frijns kwam in deze fase van de race aan de leiding te liggen, voor de #13 Cadillac, #7 Toyota en #8 Toyota. Het was een bijzonder goede situatie voor Nederlandse coureurs, want naast Frijns gingen ook Richard Verschoor (LMP2) en Nicky Catsburg (LMGT3) aan de leiding in hun klassen.

Foto door: Emanuele Clivati | AG Photo

Aan die situatie kwam echter een voortijdig einde. De remmen van de #30 Duqueine Team LMP2 van Verschoor begaven het en dus viel de Nederlander, samen met Doriane Pin en Julien Andlauer, uit.

Toen de groene vlag gezwaaid werd, besloot Toyota de aanval in te zetten op de #12 Cadillac nadat de #20 BMW naar plaats vier was teruggevallen. Eerst ging Sébastien Buemi hem voorbij, even later passeerde Nyck de Vries de Cadillac met een strakke inhaalactie in Mulsanne. De twee Toyota's streden vervolgens om de leiding in de race, waarbij de #8 een pitstop maakte voordat De Vries zijn auto naar de pitstraat stuurde voor een zogenaamde 'emergency pitstop' tijdens een FCY, veroorzaakt door het stilvallen van de #27 Aston Martin LMGT3.

Daardoor was er vooraan een strategisch schaakspel begonnen, met een kleine offset tussen de twee Toyota's, gevolgd door de #20 BMW van Robin Frijns. De 'emergency pitstop' van de #7 Toyota, in combinatie met een andere bandenstrategie, bleek de sleutel tot succes: Nyck de Vries kon vooraan wegrijden en gaf het stuur over aan Kamui Kobayashi. De Japanner, tevens teambaas, maakte geen fouten en stuurde de #7 Toyota na 24 uur racen naar de zege. Het is een historische voor de Nederlandse autosport: De Vries is de eerste overall-winnaar sinds Jan Lammers in 1988.

Foto door: FIAWEC - DPPI

Frijns opende het offensief namens BMW ten opzichte van de #8 Toyota en wist Sébastien Buemi ook te passeren, al bleek dat achteraf voor niets: Toyota zou bij de laatste pitstop banden wisselen, BMW niet. Zodoende groeide dat gat uit tot zo'n vijftien seconden in het voordeel van Frijns, die genoegen moest nemen met de tweede plaats maar wel het podium op mocht. De #8 Toyota eindigde op de derde plaats, voor de #12 Cadillac en #83 Ferrari.

Catsburg wint in LMGT3, zege voor Inter Europol in LMP2

In de LMP2-klasse viel Verschoor dus van kansrijke positie uit. Het resulteerde in een duel tussen de twee Inter Europol Competition-auto's en de #29 Forestier Racing by Panis. De #43 lag aan de leiding, voor de zusterbolide met startnummer 343, met daarachter Esteban Masson in de #29.

Door de verschillende strategieën kwam het echter niet van een stevig gevecht om de overwinning: de #43 Inter Europol Competition kwam met grote voorsprong als winnaar over de streep in de LMP2-klasse, terwijl de #343 er een één-twee van maakte voor het Poolse team. De #29 mocht als nummer drie mee naar het podium.

Foto door: Germain Durand

Bij de LMGT3's was er geen wolkje aan de lucht voor de #33 TF Sport Corvette van Catsburg. Zijn team kwam van ver bij de start, maar wist met name op de zondag het verschil te maken ten opzichte van de concurrentie. Catsburg en Jonny Edgar legden de lat hoog en waren ongenaakbaar op weg naar de zege in de klasse. Voor Catsburg is dit zijn tweede zege in de 24 uur van Le Mans, na zijn overwinning in de LMGTE Am-klasse in 2023. Het team eindigde voor de #78 Lexus en #23 Aston Martin.