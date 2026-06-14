Nyck de Vries wint 24 uur van Le Mans met Toyota, ook zege voor Catsburg
Nyck de Vries heeft de 24 uur van Le Mans op zijn naam geschreven, samen met Toyota-teamgenoten Kamui Kobayashi en Mike Conway. Nicky Catsburg pakte de zege in de LMGT3-klasse.
Foto: FIAWEC - DPPI
De eerste zeventien van de vierentwintig uur op het Circuit de la Sarthe verliepen vrij probleemloos. Er waren slechts vijf uitvallers te betreuren, maar die lijst zou ineens een stuk groter worden.
Ayhancan Güven kwam met de #91 Porsche op die lijst te staan na een stevige crash bij het uitkomen van de Daytona-chicane. De Turkse coureur meldde op de boordradio dat er iets aan het stuur afgebroken leek en deze stuurde dan ook niet meer naar rechts, waardoor enkel nog een bandenstapel op hem wachtte. De Porsche 911 GT3 R was te beschadigd en viel dus uit.
Het resulteerde in een safety car-fase waarin nog een uitvaller volgde: de #50 Ferrari. De 499P LMH werd eerder al getroffen door problemen, maar tijdens de safety car viel deze stil en zo kwam er ook een einde aan de race van de winnaars van de 24 uur van Le Mans van 2024.
De #20 BMW van Robin Frijns kwam in deze fase van de race aan de leiding te liggen, voor de #13 Cadillac, #7 Toyota en #8 Toyota. Het was een bijzonder goede situatie voor Nederlandse coureurs, want naast Frijns gingen ook Richard Verschoor (LMP2) en Nicky Catsburg (LMGT3) aan de leiding in hun klassen.
Foto door: Emanuele Clivati | AG Photo
Aan die situatie kwam echter een voortijdig einde. De remmen van de #30 Duqueine Team LMP2 van Verschoor begaven het en dus viel de Nederlander, samen met Doriane Pin en Julien Andlauer, uit.
Toen de groene vlag gezwaaid werd, besloot Toyota de aanval in te zetten op de #12 Cadillac nadat de #20 BMW naar plaats vier was teruggevallen. Eerst ging Sébastien Buemi hem voorbij, even later passeerde Nyck de Vries de Cadillac met een strakke inhaalactie in Mulsanne. De twee Toyota's streden vervolgens om de leiding in de race, waarbij de #8 een pitstop maakte voordat De Vries zijn auto naar de pitstraat stuurde voor een zogenaamde 'emergency pitstop' tijdens een FCY, veroorzaakt door het stilvallen van de #27 Aston Martin LMGT3.
Daardoor was er vooraan een strategisch schaakspel begonnen, met een kleine offset tussen de twee Toyota's, gevolgd door de #20 BMW van Robin Frijns. De 'emergency pitstop' van de #7 Toyota, in combinatie met een andere bandenstrategie, bleek de sleutel tot succes: Nyck de Vries kon vooraan wegrijden en gaf het stuur over aan Kamui Kobayashi. De Japanner, tevens teambaas, maakte geen fouten en stuurde de #7 Toyota na 24 uur racen naar de zege. Het is een historische voor de Nederlandse autosport: De Vries is de eerste overall-winnaar sinds Jan Lammers in 1988.
Foto door: FIAWEC - DPPI
Frijns opende het offensief namens BMW ten opzichte van de #8 Toyota en wist Sébastien Buemi ook te passeren, al bleek dat achteraf voor niets: Toyota zou bij de laatste pitstop banden wisselen, BMW niet. Zodoende groeide dat gat uit tot zo'n vijftien seconden in het voordeel van Frijns, die genoegen moest nemen met de tweede plaats maar wel het podium op mocht. De #8 Toyota eindigde op de derde plaats, voor de #12 Cadillac en #83 Ferrari.
Catsburg wint in LMGT3, zege voor Inter Europol in LMP2
In de LMP2-klasse viel Verschoor dus van kansrijke positie uit. Het resulteerde in een duel tussen de twee Inter Europol Competition-auto's en de #29 Forestier Racing by Panis. De #43 lag aan de leiding, voor de zusterbolide met startnummer 343, met daarachter Esteban Masson in de #29.
Door de verschillende strategieën kwam het echter niet van een stevig gevecht om de overwinning: de #43 Inter Europol Competition kwam met grote voorsprong als winnaar over de streep in de LMP2-klasse, terwijl de #343 er een één-twee van maakte voor het Poolse team. De #29 mocht als nummer drie mee naar het podium.
Foto door: Germain Durand
Bij de LMGT3's was er geen wolkje aan de lucht voor de #33 TF Sport Corvette van Catsburg. Zijn team kwam van ver bij de start, maar wist met name op de zondag het verschil te maken ten opzichte van de concurrentie. Catsburg en Jonny Edgar legden de lat hoog en waren ongenaakbaar op weg naar de zege in de klasse. Voor Catsburg is dit zijn tweede zege in de 24 uur van Le Mans, na zijn overwinning in de LMGTE Am-klasse in 2023. Het team eindigde voor de #78 Lexus en #23 Aston Martin.
Uitslag: 24 uur van Le Mans 2026
|Pos
|Team
|#
|Coureurs
|Auto
|Ronden
|Tijd
|Interval
|Pitstraat
|Uitgevallen
|Punten
|1
|
Toyota Racing HYPERCAR
|7
|M. Conway K. Kobayashi N. de Vries
|Toyota TR010 Hybrid
|0
|
|2
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|20
|R. Frijns R. Rast S. Linde
|BMW M Hybrid V8
|0
|
|3
|
Toyota Racing HYPERCAR
|8
|S. Buemi B. Hartley R. Hirakawa
|Toyota TR010 Hybrid
|0
|
|4
|
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
|12
|L. Deletraz W. Stevens N. Nato
|Cadillac V-Series.R
|0
|
|5
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|51
|A. Pier Guidi J. Calado A. Giovinazzi
|Ferrari 499P
|0
|
|6
|
Alpine Endurance Team HYPERCAR
|35
|A. Felix da Costa C. Milesi F. Habsburg
|Alpine A424
|0
|
|7
|
AF Corse HYPERCAR
|83
|Y. Yfei R. Kubica P. Hanson
|Ferrari 499P
|0
|
|8
|
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
|007
|H. Tincknell T. Gamble R. Gunn
|Aston Martin Valkyrie
|0
|
|9
|
Cadillac WTR HYPERCAR
|101
|R. Taylor J. Taylor F. Albuquerque
|Cadillac V-Series.R
|0
|
|10
|
Alpine Endurance Team HYPERCAR
|36
|F. Makowiecki J. Gounon V. Martins
|Alpine A424
|0
|
|11
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|94
|L. Duval M. Jakobsen T. Pourchaire
|Peugeot 9X8
|0
|
|12
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|93
|P. di Resta S. Vandoorne N. Cassidy
|Peugeot 9X8
|0
|
|13
|
Genesis Magma Racing HYPERCAR
|19
|M. Jaminet P. Chatin D. Juncadella
|Genesis GMR-001
|0
|
|14
|
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
|009
|A. Riberas M. Sorensen R. De Angelis
|Aston Martin Valkyrie
|0
|
|15
|
INTER EUROPOL COMPETITION LMP2
|43
|J. Smiechowski T. Dillmann N. Yelloly
|Oreca 07 - Gibson
|0
|
|16
|
INTER EUROPOL COMPETITION LMP2
|343
|B. Garg R. de Gerus N. Müller
|Oreca 07 - Gibson
|0
|
|17
|
Forestier Racing by Panis LMP2
|29
|
L. Rousset
E. Masson
O. Gray
|Oreca 07 - Gibson
|0
|
|18
|
VECTOR SPORT LMP2
|26
| R. Cullen
V. LomkoP. Fittipaldi
|Oreca 07 - Gibson
|0
|
|19
|
CLX Motorsport LMP2
|37
|
A. Closmenil
I. Aguilera
T. Jensen
|Oreca 07 - Gibson
|0
|
|20
|
IDEC SPORT LMP2
|28
| P. Lafargue
V. RinicellaJ. Van Uitert
|Oreca 07 - Gibson
|0
|
|21
|
Crowdstrike Racing by APR LMP2
|4
| G. Kurtz
A. QuinnL. Heinrich
|Oreca 07 - Gibson
|0
|
|22
|
United Autosports LMP2
|22
|R. Lindh G. Saucy M. Jensen
|Oreca 07 - Gibson
|0
|
|23
|
AF Corse LMP2
|183
|F. Perrodo M. Vaxivière B. Barnicoat
|Oreca 07 - Gibson
|0
|
|24
|
AO by TF LMP2
|99
|P. Hyett J. Allen D. Cameron
|Oreca 07 - Gibson
|0
|
|25
|
Proton Competition LMP2
|9
| J. Ried K. Ohta
H. King
|Oreca 07 - Gibson
|0
|
|26
|
Algarve Pro Racing Team LMP2
|25
|
M. JensenE. Trulli J. Hughes
|Oreca 07 - Gibson
|0
|
|27
|
TDS Racing LMP2
|14
|
T. LutkeM. Beche K. Estre
|Oreca 07 - Gibson
|0
|
|28
|
Proton Competition LMP2
|44
| H. Felbermayr Jr.
H. Felbermayr
L. Fluxá
|Oreca 07 - Gibson
|0
|
|29
|
United Autosports LMP2
|222
|D. Schneider B. Hanley O. Jarvis
|Oreca 07 - Gibson
|0
|
|30
|
RD Limited LMP2
|48
|F. Poordad T. Vautier R. Dumas
|Oreca 07 - Gibson
|0
|
|31
|
DKR Engineering LMP2
|3
|J. Farano S. Alvarez R. van der Zande
|Oreca 07 - Gibson
|0
|
|32
|
NIELSEN RACING LMP2
|24
| D. Heinemeier Hansson
E. PearsonJ. Doohan
|Oreca 07 - Gibson
|0
|
|33
|
TF Sport LMGT3
|33
|B. Keating J. Edgar N. Catsburg
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|0
|
|34
|
AKKODIS ASP Team LMGT3
|78
| T. Rompuy
H. DavidJ. Hawksworth
|Lexus RC F GT3
|0
|
|35
|
Heart of Racing Team LMGT3
|23
|
G. NewellD. Barrichello J. Adam
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|0
|
|36
|
AKKODIS ASP Team LMGT3
|87
|
R. UmbrarescuC. Schmid J. Lopez
|Lexus RC F GT3
|0
|
|37
|
Vista AF Corse LMGT3
|21
|F. Heriau S. Mann A. Rovera
|Ferrari 296 GT3 Evo
|0
|
|38
|
Racing Team Turkey by TF LMGT3
|34
|
P. DempseyS. Yoluc C. Eastwood
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|0
|
|39
|
TEAM WRT LMGT3
|32
|D. Leung S. Gelael A. Farfus
|BMW M4 GT3 Evo
|0
|
|40
|
RICHARD MILLE AF CORSE LMGT3
|150
| C. Toledo L. Wadoux
R. Agostini
|Ferrari 296 GT3 Evo
|0
|
|41
|
Kessel Racing LMGT3
|74
|
D. BlattnerL. Patrese D. Marschall
|Ferrari 296 GT3 Evo
|0
|
|42
|
Kessel Racing LMGT3
|57
|
T. Kimura
C. LaursenD. Serra
|Ferrari 296 GT3 Evo
|0
|
|43
|
Racing Spirit of Leman LMGT3
|59
| C. Mateu
M. FossardV. Hasse-Clot
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|0
|
|44
|
Garage 59 LMGT3
|10
|
A. Au
T. FlemingM. Kirchhofer
|McLaren 720S GT3 Evo
|0
|
|45
|
The Bend Manthey LMGT3
|92
|Y. Shahin R. Pera R. Lietz
|Porsche 911 GT3 R
|0
|
|46
|
TF Sport LMGT3
|2
|
J. Ibrahim
L. Nicolas Hanafin
B. Green
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|0
|
|47
|
Garage 59 LMGT3
|58
| A. West F. Gehrsitz
B. Goethe
|McLaren 720S GT3 Evo
|0
|
|48
|
Team Qatar by Iron Lynx LMGT3
|62
|
A. Ali Al-KhelaifiJ. Hanses G. Alesi
|Mercedes AMG GT3
|0
|
|49
|
Proton Competition LMGT3
|88
|S. Gattuso G. Levorato L. Sargeant
|Ford Mustang GT3
|0
|
|50
|
DUQUEINE TEAM LMP2
|30
|D. Pin J. Andlauer R. Verschoor
|Oreca 07 - Gibson
|0
|
|51
|
Heart of Racing Team LMGT3
|27
|I. James Z. Robichon M. Drudi
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|0
|
|52
|
TEAM WRT LMGT3
|69
| A. McIntosh P. Thompson
D. Harper
|BMW M4 GT3 Evo
|0
|
|53
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|50
|A. Fuoco N. Nielsen M. Molina
|Ferrari 499P
|0
|
|54
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|15
|K. Magnussen R. Marciello D. Vanthoor
|BMW M Hybrid V8
|0
|
|55
|
Genesis Magma Racing HYPERCAR
|17
| A. Lotterer P. Derani
M. Jaubert
|Genesis GMR-001
|0
|
|56
|
Manthey DK Engineering LMGT3
|91
|
J. CottinghamT. Boguslavskiy A. Güven
|Porsche 911 GT3 R
|0
|
|57
|
Proton Competition LMGT3
|77
| E. Powell B. Tuck
S. Priaulx
|Ford Mustang GT3
|0
|
|58
|
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
|38
|S. Bourdais E. Bamber J. Aitken
|Cadillac V-Series.R
|0
|
|59
|
IRON LYNX LMGT3
|79
|
J. ZelgerM. Cressoni L. Hodenius
|Mercedes AMG GT3
|0
|
|60
|
Vista AF Corse LMGT3
|54
|T. Flohr F. Castellacci D. Rigon
|Ferrari 296 GT3 Evo
|0
|
|61
|
IRON LYNX LMGT3
|61
|M. Berry R. Andrade M. Martin
|Mercedes AMG GT3
|0
|
|62
|
13 Autosport LMGT3
|13
|O. Fidani L. Kern M. Bell
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|0
|
|Volledige uitslag
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
Beoordeel de coureurs na F1 Grand Prix van Spanje
F1 stand 2026: Hamilton verkleint achterstand op Antonelli, Verstappen zevende
Uitslag: Formule 1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië
Hamilton pakt eerste GP-zege met Ferrari in Barcelona, Verstappen vierde
Catsburg over Le Mans-rivalen: "Je wil niet het achterste van je tong laten zien"
Interview: Catsburg onder indruk van Verstappen: "Engineers worden gek van hem"
Catsburg voorziet 'negatief effect' strafgewicht voor Spa: "Maar auto voelt goed"
Drie foto's, drie verhalen: Jacky Ickx blikt terug
De uitloopronde: De kracht van een wereldwijd netwerk
Achter de schermen bij Peugeot: zo bereidt een team zich voor op de 24 uur van Le Mans
Waarom Ford WEC boven IMSA verkoos voor Hypercar-programma
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties