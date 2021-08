Vandoorne pakt laatste pole-position van het Formule E-seizoen

Het verschil in de reguliere kwalificatie lag extreem dicht bij elkaar: tussen de snelste coureurs en Frijns zat slechts 0.242 seconden. Stoffel Vandoorne, Oliver Rowland, Mitch Evans, Alexander Sims, Tom Blomqvist en Norman Nato haalden uiteindelijk de superpole, waarin de Belg dus de snelste bleek.

Hoewel Vandoorne en Rowland vanaf de eerste startrij de beste papieren hebben om de race op het Tempelhof Airport Circuit te winnen, zullen alle ogen zondag gericht zijn op de strijd om het kampioenschap. Veertien coureurs hadden voor de kwalificatie mathematisch nog kans op de titel. Inmiddels zijn dat er dertien, omdat Maximilian Guenther ook de vier bonuspunten van de kwalificatie nodig had en daarin niet slaagde.

Vandoorne en Rowland maken geen kans meer op de titel en dus lijkt Mitch Evans met zijn derde plaats op de startgrid de beste papieren te hebben. De coureur van Jaguar staat vierde in het klassement en heeft slechts vijf punten minder dan Nyck de Vries. Wat hem echter favoriet maakt is dat alle andere titelkandidaten achter hem starten. De Vries zelf vertrekt vanaf P13, terwijl Frijns, de nummer vijf in het kampioenschap, het zicht op de titel helemaal heeft verloren met zijn 21e startplaats.

De tweede E-Prix van Berlijn begint om 15.34 uur.

Uitslag kwalificatie E-Prix II Berlijn