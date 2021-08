Mercedes stevent af op vertrek uit Formule E

De beslissing zou zijn genomen nadat Mercedes een uitgestelde optie heeft getekend om te beginnen met de ontwikkeling van auto's voor de nieuwe Gen3 regels, maar zich nog steeds niet officieel heeft gecommitteerd aan het reglement van die wagens. Mercedes gaf na het verlengen van de inschrijving een verklaring uit, waarin het aangaf dat het opheldering wilde over “belangrijke details met betrekking tot de structuur van de serie.” De verwachting is nu echter dat Mercedes zich zal terugtrekken uit de Formule E, na een besluit van hogerhand in de directie van Daimler.

Mercedes-motorsportbaas Toto Wolff heeft aan Motorsport.com bevestigd dat er inderdaad “een beslissing is genomen” met betrekking tot Gen3 en de toekomst in de Formule E. “Als Mercedes zou vertrekken – wat we niet hebben gezegd – dan moet je natuurlijk werken aan alternatieve strategieën. We zitten niet alleen in de sport omdat we de competitie leuk vinden en graag in rondjes rondrijden”, aldus Wolff. “Het is vooral een marketing- en communicatieplatform. En daarom wordt het, zoals met alles wat we doen, voortdurend geëvalueerd waar het gaat om de voordelen die het platform voor Mercedes-Benz kan genereren.”

Mercedes stapte in het seizoen 2019-2020 met een eigen fabrieksteam in de Formule E. Daarvoor was het merk in het seizoen 2018-2019 al actief met HWA Racelab. Met de inschrijving onder eigen merknaam, zocht Mercedes naast een marketingplatform vooral ook naar mogelijkheden om nieuwe technologie te testen. Ook het effect van dat laatste op de straatauto’s van Mercedes wordt tegen het licht gehouden, stelt Wolff. “Afgezien van de laten we zeggen de marketingwaarde die het genereert, gaat het ook om technologieoverdracht. Die twee moeten hand in hand gaan: technologie en marketing. Daarom wordt alles permanent geëvalueerd: draagt dit nog echt bij aan waar we het merk zien?”

“Wat we ook voor beslissing gaan zien, het is nooit zo zwart-wit dat we er uit willen stappen omdat we het niet meer leuk vinden. Maar het is nu ook weer niet zo dat we er zo dol op zijn dat we er voor altijd in zullen blijven. Het ligt genuanceerder.”

Wolff bevestigde dat de chef van de Formule E-organisatie op de hoogte is gebracht van het besluit van Mercedes. In de paddock wordt al gefluisterd dat het team en het personeel niet hoeven te vrezen voor hun baan, omdat Wolff als privateer met het project verder zou willen gaan. Grappend liet Wolff zich in Berlijn uit over een “Toto Racing-team”, maar het antwoord op de vraag of hij eventueel zelf door wilde gaan, was wat serieuzer. “We hebben een team dat volledig functioneel is, waar we trots op kunnen zijn in een serie die leuk is. En we hebben ook een zekere mate van verantwoordelijkheid ten opzichte van het team[personeel] en de serie.”

Mercedes was dus slechts twee seizoenen onder eigen naam actief in de Formule E. Met nog één race te gaan heeft Mercedes-coureur Nyck de Vries nog alle troeven in handen om kampioen te worden. Het team staat tweede in het constructeursklassement.

Er dreigt een flink leegloop uit de Formule E: eerder maakten Audi en BMW al bekend na dit seizoen te stoppen met de elektrische raceklasse.