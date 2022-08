Fenestraz en Nato vormen duo bij Formule E-team Nissan e.dams

In de tweede race van Seoul kwam Fenestraz in actie bij Dragon Racing. Daar verving hij de geblesseerde Antonio Giovinazzi. Hoewel de focus de afgelopen jaren exclusief op de Japanse racerij lag, heeft Fenestraz ook aardig wat ervaring in de Formule E-paddock. De afgelopen twee seizoenen was hij voor Jaguar Racing actief als ontwikkelings- en reservecoureur. In die hoedanigheid werkte hij in 2020 al eens een rookietest af in Marrakech, eerder dit jaar mocht hij namens de formatie voor het eerst rijden met de Gen3-machine.

Fenestraz onthulde in gesprek met Motorsport.com dat hij al lange tijd werkte aan deze deal met Nissan. Na zijn Super Formula-overwinning van afgelopen juni in Sugo was het plotseling in kannen en kruiken. “Ik ben naar e.dams in Le Mans geweest voor een dag in de simulator en dat ging heel goed”, herinnert Fenestraz zich. “De volgende dag zijn we naar Parijs gegaan om de praten met Tomasso Volpe [motorsportdirecteur van Nissan] en Cyrille Jourdan [sportief directeur van e.dams]. Ik wist dat ik rond het raceweekend in Sugo antwoord zou krijgen en net na mijn overwinning kreeg ik het ja-woord. Ik was ontzettend blij toen mijn vader me met het nieuws belde.”

Naast Formule E-debutant Fenestraz keert de ervaren Norman Nato terug met een volwaardig raceprogramma. Hij reed in 2020-2021 al een seizoen voor Venturi. Sebastien Buemi en Maximilian Günther keren niet meer terug bij Nissan e.dams. Het team eindigde negende in het kampioenschap, maar heeft haar hoop gevestigd op het begin van het nieuwe Gen3-tijdperk.