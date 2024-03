Hamilton steunt Susie Wolff: "Gebrek aan verantwoording in F1"

Woensdagavond deelde F1 Academy-directrice Susie Wolff mee dat ze een strafrechtelijke procedure tegen de FIA had aangespannen. Dit deed zij naar aanleiding van het onderzoek dat de FIA in december begon naar aanleiding van een bericht van Business F1. Er zouden twijfels zijn geweest over de band tussen Susie en haar man Mercedes-teambaas Toto Wolff. Door hun posities zouden ze geheime informatie kunnen uitwisselen. Volgens het medium zouden er daarover zorgen zijn geweest bij F1-teambazen, voor de FIA reden genoeg om openlijk aan te kondigen dat er een onderzoek was gestart naar mogelijke belangenverstrengeling. Binnen twee dagen zag de FIA van verder onderzoek af, maar voor Susie Wolff was dat niet voldoende. Zij wilde weten waarom de kwestie überhaupt ter sprake is gekomen en is nu een strafrechtelijke procedure begonnen.

Lewis Hamilton steunt deze actie van Wolff. "Ik ben ten eerste ontzettend trots op Susie, ze is heel dapper", trapt de Mercedes-coureur af. "Ze staat voor zulke grote waarden. Ze is echt een leider. In een wereld waar mensen vaak het zwijgen wordt opgelegd, is het een geweldige boodschap dat zij opstaat." De zevenvoudig wereldkampioen vindt het 'geweldig' dat Wolff actie onderneemt, 'want er is hier echt een gebrek aan verantwoording binnen deze sport, binnen de FIA'. "Dingen die achter gesloten deuren gebeuren: er is geen transparantie en er is duidelijk geen aansprakelijkheid. Hoe kun je de sport en wat hier gebeurt vertrouwen als je dat niet hebt?"

Hamilton hoopt uiteindelijk dat de stap van Wolff zal 'leiden tot verandering' en dat het een 'positieve impact' zal hebben. "Met name voor vrouwen. We leven in een tijd waarin de boodschap is: 'Als je een klacht indient, word je ontslagen'. Dat is een verschrikkelijk verhaal om de wereld in te sturen. We moeten er dus voor zorgen dat we vasthouden aan onze kernwaarden, zeker als we het hebben over inclusiviteit in de sport."

Ook teamgenoot George Russell vindt het belangrijk dat er transparantie komt over de gang van zaken. "Je vertrouwt erop dat de leiders in deze sport het beste met je voor hebben in plaats van hun eigen belangen [willen behartigen]... Als we de feiten en cijfers niet hebben en er geen transparantie is, denk je altijd dat er iets verborgen wordt gehouden. Daarom is het nu zo belangrijk voor de sport om de juiste boodschap af te geven aan iedereen die Formule 1 steunt, Formule 1 kijkt en betrokken wil zijn bij Formule 1: dat dingen niet zomaar onder het tapijt worden geveegd."