Susie Wolff kondigde woensdag aan dat zij in Frankrijk een strafrechtelijke procedure tegen de FIA was begonnen. Die zaak komt er nadat de FIA eind vorig jaar een onderzoek aankondigde naar mogelijke belangenverstrengeling tussen Susie Wolff, de directrice van de F1 Academy, en haar man Mercedes F1-teambaas Toto Wolff. Het paar zou onderling geheime informatie kunnen uitwisselen, iets wat volgens een bericht van Business F1 destijds tot zorgen zou hebben geleid bij teambazen. De F1-teams lieten in een gezamenlijke verklaring echter weten dat zij die zorgen niet zouden delen, waarna de FIA het onderzoek links liet liggen.

Het leidde tot onvrede bij de familie Wolff, aangezien zij wel door de FIA in een kwaad daglicht waren gesteld, maar vervolgens geen excuses of uitleg kregen over de aanleiding van het onderzoek. Susie Wolff hoopt met de strafrechtelijke procedure antwoorden te krijgen en volgens haar man zal niets haar in de weg staan. "Susie is een sterke vrouw", zegt Toto Wolff tegen Sky Sports. "En zoals altijd houdt ze zich aan haar overtuigingen en waarden – en dat is hier het geval. Ze is er pragmatisch en niet emotioneel over. Ze vindt dat er verkeerd is gehandeld en de rechtbank moet dat horen. Niets zal haar van dat pad afbrengen. Zo zit zij in elkaar."

Wolff wijst daarnaast op het feit dat er dit jaar al meerdere gevallen zijn geweest waarin teams om meer transparantie vroegen van de FIA. "We praten al het hele jaar over gevallen van [gebrek aan] transparantie en verschillende andere factoren die gewoon niet geweldig zijn. We moeten het hebben over de grootsheid van de sport en waar we staan, en niet over die andere dingen, maar er moet wel op gewezen worden."

Het gebrek aan excuses en uitleg van de FIA zijn voor Susie Wolff aanleiding geweest om de procedure te starten. Toto Wolff vindt het nu belangrijk dat er antwoorden komen op vragen wie de melding had gemaakt en waarom er een onderzoek werd gestart. "Susie is al vele maanden geleden begonnen aan dat proces", legt Wolff uit. "Ze heeft dat heel ijverig gedaan en zal er helemaal voor gaan. En ik denk dat het voor haar het belangrijkst is om uit te zoeken wat er is gebeurd. En dat mensen verantwoordelijkheid nemen en dingen niet onder het tapijt vegen. Als sport moeten we dat op alle vlakken doen. Of het nou om Susie's zaak gaat of andere zaken met andere teams. Deze sport is een enorm platform en we doen het heel goed. Misschien moeten we het soms uit de rechtsgebieden van onze sport halen, naar de echte wereld brengen en kijken wat er gebeurt."

Wolff verwacht niet dat deze strafrechtelijke procedure een gamechanger zal zijn voor de Formule 1, maar het was wel tijd dat er niet alleen maar achterovergeleund kon worden. "Ik denk niet dat er iets is als een watershed moment", doelt de Oostenrijker op een belangrijk keerpunt. "Maar op een gegeven moment moeten we niet alleen de klappen incasseren en accepteren."