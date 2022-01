Frijns pakt eerste podium van 2022, De Vries ten onder in spektakelstuk

Een dag na de seizoensouverture, waarin Mercedes domineerde en Nyck de Vries nog wel kon zegevieren, mochten de Formule E-coureurs alweer aan de bak onder het Saudische kunstlicht. Net als op vrijdag was de best mogelijke startplek weggelegd voor een elektrische Zilverpijl, al luisterde de bestuurder ditmaal niet naar de naam Stoffel Vandoorne. De Vlaming had reparatiewerk te verrichten na een povere kwalificatie, maar zag De Vries de honneurs waarnemen voor Mercedes. De regerend wereldkampioen pakte zaterdagmiddag zijn eerste pole van het jaar en greep daarmee drie extra WK-punten.

Op zaterdagavond wist De Vries die pole ook te verzilveren met kopstart, al zou het later dramatisch verkeren. De coureur uit Sneek was echter nog wel scherp bij de start en kon het tempo dicteren voor Edoardo Mortara en Robin Frijns, die hun startposities bij het doven van de lichten eveneens behielden. Frijns keek in de eerste bocht even bij de Venturi-coureur, maar moest bakzeil halen. De Nederlander kon daarbij ook niet alles riskeren, aangezien hij vrijdag puntloos was gebleven op P16 - onder meer door een aanvaring met Oliver Rowland en een daaropvolgende drive through penalty.

De Vries grote verliezer in tombola van 'attack modes'

Het bracht Frijns in de sandwich van de Venturi-coureurs Mortara en Lucas di Grassi, al zou de tweede serie aan 'attack modes' de verhoudingen behoorlijk op z'n kop zetten. Het is zelfs het startsein van een krankzinnige race gebleken. Di Grassi opende die debatten door zijn vermogensboost als eerste te activeren, waarna Mortara en Frijns een ronde later reageerden. Het is een tactiek die het team van Venturi bepaald geen windeieren heeft gelegd. Zo stormde zowel Mortara als ook Di Grassi voorbij aan De Vries, die als enige uit de top-vijf besloot zijn 'attack mode' nog niet in te zetten. Het maakte de Friese rijder tot 'sitting duck', al moet gezegd dat Di Grassi bij zijn inhaalactie wel de ellebogen gebruikte. De Braziliaan keek eerst aan de buitenkant en sloeg toe toen die buitenkant in een volgende bocht de binnenkant werd. Di Grassi liet zijn auto naar buiten lopen en maakte contact met De Vries, hetgeen laatstgenoemde in de malaise bracht.

De regerend kampioen had nadien een behoorlijk gat met het leidende duo te dichten en zag Frijns ook langszij komen toen De Vries zijn eigen 'attack mode' activeerde. Het plan van Mercedes was om met die vermogensboost aan te vallen en alle schade te repareren, maar dat zou allesbehalve een succes worden. Zo bleef De Vries inclusief 'attack mode' steken op P4 en kreeg hij na het aflopen daarvan meteen Jean-Eric Vergne om de oren. Ook dit gebeurde weer hardhandig, waardoor De Vries en de Fransman tot tweemaal toe contact maakten. De wedstrijdleiding beloofde naar de voorvallen te kijken, al nam dat niet weg dat De Vries wederom de verliezer bleek.

Zijn auto liep schade op bij het duw-en-trek-werk en de vrije val zou worden ingezet. André Lotterer was er als de kippen bij om te profiteren en bleek niet de enige. Binnen mum van tijd zakte De Vries terug naar de negende stek en aan de meet was de tiende plek zelfs het hoogst haalbare. De polesitter is daarmee de grootste verliezer van de dag geworden.

Frijns maakt indruk, maar krijgt geen buitenkansje in de slotfase

Het betekende ook meteen dat Frijns de Nederlandse eer vooraan in zijn eentje hoog moest houden. De Envison Virgin-coureur zat op het vinkentouw bij het leidende Venturi-duo en besloot een klein kwartier voor het einde dat het welletjes was. De Maastrichtenaar zette de aanval onverwacht in bij Di Grassi en met succes. Frijns rukte op naar P2 en rook niet veel later dat er misschien nog wel meer mogelijk was. De man met startnummer 4 keek eventjes bij Mortara voor de eerste stek, maar moest zijn inspanningen met dank aan Alexander Sims onderbreken. De Mahindra-coureur knalde hard in de baanafzetting bij bocht 11 en zorgde daarmee voor de eerste safety car van de dag.

Zoals de Formule E anno 2022 heeft ingevoerd, wordt er bij een safety car-fase geen energie meer ingehouden van de coureurs. In plaats daarvan wordt er - enigszins vergelijkbaar met het voetbal - blessuretijd aan de race toegevoegd. Die regel telt alleen niet als de safety car pas na de veertigste minuut van de race komt. In dit geval dus niet voldoende blessuretijd en ook geen late aanval meer mogelijk door Frijns. De Limburger moest derhalve genoegen nemen met een tweede stek achter de zegevierende Mortara. Diens Venturi-teamgenoot Di Grassi completeerde het podium, voor Lotterer en Jake Dennis. Vandoorne zag het zwart-wit geblokt na een inhaalrace als zevende.

Uitslag Formule E E-Prix van Riyadh - Race 2: