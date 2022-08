Porsche haalt Antonio Felix da Costa als vervanger van Lotterer

De kampioen van het seizoen 2019-2020 heeft DS Techeetah verlaten na de seizoensfinale van afgelopen weekend in Seoul. Hij wordt bij Porsche de teamgenoot van Pascal Wehrlein, die voor een langer verblijf bij Porsche heeft getekend. Da Costa reed sinds 2014 voor verschillende teams. In eerste instantie begon hij Amlin Aguri voor hij in 2016 overstapte naar Andretti. Vanaf 2019-2020 reed hij vervolgens voor Techeetah, waar hij in zijn eerste jaar direct kampioen werd door twee van de zes races in Berlijn op zijn naam te schrijven.

“Het is een droom die uitkomt. Ik kijk echt uit naar het volgende seizoen en ik hoop veel races voor dit team te winnen”, aldus Da Costa. “Porsche heeft me vaak verslagen in mijn loopbaan en niet alleen in de Formule E, ik weet dat Porsche alles in zich heeft om te winnen. Het zit in het DNA van dit werk. Ik deel die ambitie en kan niet wachten om met dit team aan de slag te gaan voor een succesvolle start van het Gen3-tijdperk.”

Da Costa won dit jaar alleen de tweede race in New York en scoorde twee pole-positions. Hij werd achtste in het wereldkampioenschap en stond 22 punten achter teamgenoot Jean-Eric Vergne, die vijfde werd.

Porsche is volgend seizoen voor het eerst ook als leverancier actief in de Formule E. Het team heeft een deal gesloten voor het leveren van Gen3-aandrijflijnen aan Andretti.