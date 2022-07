Edoardo Mortara behaalde in Marokko alweer zijn derde zege van het Formule E-seizoen. Het werd een boeiende race omdat de teams in de hete omstandigheden bijzonder goed op de batterij moesten letten. Mortara begon de race als tweede en nam kort na de start een kijkje bij polesitter Antonio Felix da Costa die de deur vrijwel meteen sloot. Al vroeg in de wedstrijd besloot Techeetah met de Attack Mode aan Da Costa voorbij te gaan en dat lukte twee keer. In ronde vijf gaf Mortara de leiding weer aan Da Costa door door de activatiezone van de Attack Mode te rijden.

Niet veel rondjes later nam Mortara de leiding weer over. Vanaf dat moment bouwde de Venturi-coureur zijn voorsprong op, terwijl de mannen van Techeetah in de clinch lagen met Mitch Evans en de snelle Oliver Rowland, die al vroeg in de race naar voren was gereden. Het werd duidelijk dat Jean-Eric Vergne zijn batterij spaarde voor een latere aanval. De Fransman klom uiteindelijk naar P3 en had teamgenoot Da Costa voor zich. Vergne vecht om het kampioenschap en dus besloot de renstal de wagens om te wisselen. Vergne had iets meer batterij dan Mortara en kreeg de opdracht het gat naar Mortara te dichten, maar de voorsprong van de leider was dusdanig dat de Fransman dit niet lukte.

Da Costa liet weten zijn plek weer terug te willen, aangezien Vergne niet meer het voordeel van extra batterij had. Hier kreeg hij toestemming voor en kon Mortara in de slotfase nog onder druk zetten. Maar hoewel de Portugees in diens spiegels opdoemde, kon hij uiteindelijk geen aanspraak maken op zijn eerste zege van het jaar. Tegen het einde van de race kakte het tempo van Vergne in, waardoor Evans de aansluiting vond. Die verschalkte Vergne uiteindelijk voor het laatste podiumplekje.

Lucas di Grassi maakte een gestage opmars, maar werd in de slotfase nog ingehaald door Nyck de Vries voor de vijfde plek. De Nederlander zag de Braziliaan in de laatste ronde weer langszij komen en had geen antwoord op dat tempo. De man uit Friesland werd uiteindelijk zesde. Stoffel Vandoorne moest door remproblemen in de kwalificatie als twintigste starten, maar vocht zich knap naar P8. Robin Frijns begon als vijftiende aan de race, maar kwam als achttiende aan de finish.

Uitslag van de E-Prix van Marrakesh