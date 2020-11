Audi vertrekt uit Formule E en gaat in 2022 elektrisch naar Dakar

Sinds het eerste seizoen van de Formule E in 2014-2015 is Audi betrokken in de Formule E, eerst drie jaar als technische partner van privateer Abt en daarna als fabrieksinschrijving. In zes seizoenen won Audi twaalf races met rijders Lucas di Grassi en Daniel Abt. Di Grassi werd in het seizoen 2016-2017 kampioen in de elektrische raceklasse, een jaar later won Audi de titel bij de teams. Aan het eind van het aankomende seizoen trekt de Duitse autofabrikant echter de stekker uit het fabrieksteam, zo kondigde men op maandag aan. Voor dit seizoen heeft Audi nog voor het eerst geheel in eigen beheer de elektrische aandrijflijn ontworpen voor haar bolide.

Teambaas Allan McNish verklaarde tegenover Motorsport.com dat het contract met klantenteam Envision Virgin Racing gehonoreerd wordt. Het team van Robin Frijns kan dus ook in het seizoen 2021-2022 rekenen op ondersteuning en de aandrijflijn van Audi. “Aan het eind van seizoen zeven [2020-2021] stoppen wij als officiële fabrieksinschrijving van Audi in de Formule E. We blijven onze klantenteams echter ook in seizoen acht ondersteunen”, zei McNish. “We blijven ons maximaal focussen en blijven maximaal aanvallen in seizoen zeven. Daar verandert niets aan. Het is alleen zo dat ons officiële fabrieksteam er eind 2021 mee stopt.”

Dakar-deelname en terugkeer naar Le Mans

Daar waar het fabrieksteam van Audi eind 2021 dus vertrekt uit de Formule E, komt er een geheel nieuw autosportproject voor in de plaats. Voor het eerst in het bestaan van het merk wil Audi in 2022 aan de start verschijnen in de Dakar Rally. Het merk wil dat doen met een ‘innovatief prototype’ op basis van de elektrische e-tron. Vanaf 2022 moet er een vierwielaangedreven auto aan de start gebracht worden met een volledig elektrische aandrijflijn. Daarmee zou Audi de eerste fabrikant zijn die een elektrische wagen aan de start brengt van Dakar. De energie voor de aandrijving komt van een hoogspanningsbatterij die als het nodig is tijdens het rijden kan worden opgeladen middels een energieomvormer. Die omvormer moet een zeer efficiënte TFSI-motor zijn. Audi wil de elektrische aandrijflijn en de batterij in de komende jaren verder verbeteren en de geleerde lessen toepassen op de techniek voor straatauto’s.

Audi is overigens niet helemaal van plan om uit de Formule E te vertrekken. De fabrikant stelt in het persbericht dat de krachtbron ook na volgend seizoen door klantenteams ingezet kan worden. Dat past binnen de beweging van Audi richting het racen met klantenteams, iets wat een centrale rol speelt binnen het toekomstige autosportprogramma van het merk. “Daarom bereiden we ons ook intensief voor op deelname aan de nieuwe prototype-categorie LMDh in de sportscars, met als belangrijkste races de 24 uur van Daytona en de 24 uur van Le Mans”, verklaart CEO Julius Seebach van Audi Sport GmbH. Hij is vanaf 1 december ook verantwoordelijk voor de internationale autosportactiviteiten van Audi, een rol die hij overneemt van Dieter Gass.