Lynn en Mahindra snelste op tweede testdag Formule E in Valencia

Lynn zette op het Circuit Ricardo Tormo de snelste tijd neer aan het einde van de drie uur durende middagsessie met een ronde van 1.11.941. Hij was daarmee 0.007 sneller dan het vorige baanrecord dat regerend kampioen Antonio Felix da Costa tijdens de ochtendsessie op de klok bracht.

De Brit duwde daarmee de BMW Andretti van Maximilian Guenther naar de tweede plek, de Duitser moest twee tienden toegeven. Nieuwkomer Jake Dennis was derde, gevolgd door de Jaguar van Sam Bird, de Venturi van Edoardo Mortara en de Dragon van Sergio Sette Camara.

Oliver Rowland was met de Nissan e.dams zevende, gevolgd door de tweede Dragon van Nico Muller, die wel een officieuze testrace van 45 minuten won. In die race haakten Rowland en Buemi al vroeg af.

Andre Lotterer was negende in de namiddagsessie, voor Venturi-rookie Norman Nato. Stoffel Vandoorne was elfde in de eerste Mercedes, gevolgd door het NIO 333 duo van Tom Blomqvist en Oliver Turvey. Mercedes-teamgenoot Nyck de Vries was 18de. Hij ging in de laatste sessie niet voor een snelle tijd en was drie seconden trager dan leider Lynn. Robin Frijns volgde een plaats verderop met een 19de tijd in zijn Envision Virgin.