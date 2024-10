Cadillac kondigt rijdersline-up voor IMSA-seizoen 2025 aan

Na het vertrek van Pipo Derani had Action Express Racing in ieder geval een plekje vrij voor het IMSA-kampioenschap van volgend jaar. De vervanger komt uit de Cadillac-stal, want dat is Earl Bamber geworden. De Nieuw-Zeelander reed vorig jaar al voor het merk in het WEC, nu rijdt hij in ieder geval voor Cadillac in IMSA. De verwachting is dat de 34-jarige rijder zijn werkzaamheden in de Amerikaanse enduranceracerij gaat combineren met het rijden in WEC voor dezelfde fabrikant. Daar is nog geen officiële bevestiging van, maar bronnen van Motorsport.com weten te melden dat in november de bevestiging komt.

Een andere nieuwkomer is Frederik Vesti. De Deense coureur is dit seizoen reserve bij het Formule 1-team van Mercedes en krijgt komend jaar de kans om op het hoogste Amerikaanse enduranceniveau zijn rijderskunsten te laten zien. De nummer twee van de Formule 2 uit 2023 zal tijdens Michelin Endurance Cup-races van het kampioenschap - Daytona, Sebring, Watkins Glen, Indianapolis en Petit Le Mans - naast Aitken en Bamber te vinden zijn. Vesti is geen onbekende in de enduranceracerij, want dit jaar heeft hij in het ELMS al een seizoen ervaring opgedaan in de LMP2-klasse bij Swiss Cool Racing. Het leverde hem twee podiumplaatsen op. Hij vervangt Tom Blomqvist. Blomqivst maakte onlangs de overstap naar Acura, waar hij merkgenoot van Renger van der Zande wordt.

Jack Aitken blijft wel bij Action Express. De voormalig Formule 1-coureur was vorig jaar ook al actief namens het team en plakt daar nu een tweede seizoen aan. De Brit kwam dit jaar drie keer met de Action Express op het podium, maar een overwinning bleef uit.

Ook WTR presenteert de eerste rijders

Bij Wayne Taylor Racing, dat de plek van Chip Ganassi Racing als Cadillac-fabrieksteam overneemt, verschijnen ook een aantal nieuwe coureurs. Voor de 24 uur van Daytona stapt Toyota-teambaas en voormalig F1-coureur Kamui Kobayashi eenmalig in bij de #40. De Japanner gaat met Jordan Taylor en Louis Deletraz op jacht naar zijn derde overwinning in de traditionele IMSA-seizoensopener. Alex Lynn zal ook aanwezig zijn in Daytona als coureur, om daarna in de resterende Michelin Endurance Cup-races Taylor en Deletraz te vergezellen.

Toyota-coureur en voormalig F1-rijder Brendon Hartley zal in Daytona ook voor een keer in de Cadillac plaatsnemen. De Nieuw-Zeelander verschijnt achter het stuur van de #10. Vaste rijders Ricky Taylor en ex F1-coureur Will Stevens zullen hem vergezellen in de race. Stevens is de nieuwe man bij de #10, hij stapt over van de LMP2's en gaat het hele IMSA-seizoen rijden. Felipe Albuquerque is aangewezen als de coureur die tijdens de Michelin Endurance Cup-races in de auto gaat plaatsnemen en is daarom ook in Daytona aanwezig als coureur.