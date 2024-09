6 uur van Fuji: Cadillac verslaat Toyota voor pole-position

Alex Lynn stond in de slotfase van de Hyperpole met de #2 Cadillac op P9 in de tijdenlijst, maar maakte vervolgens indruk met een verbetering naar 1.28.901. Daarmee voorkwam hij dat Toyota voor eigen publiek op de Fuji Speedway met de pole-position aan de haal ging. Lynn verdrong Ryo Hirakawa (#8 Toyota) van P1. Hirakawa’s 1.28.942 leverde hem nog wel de tweede startpositie voor de voorlaatste race van het WEC-seizoen op.

“Ik moet zeggen dat deze auto geweldig is over één ronde”, sprak Lynn, eerder op de dag al de snelste in de reguliere kwalificatie, vol lof over de Cadillac V-Series.R. “Felicitaties aan Cadillac. Ik wilde het team dit jaar een pole-position bezorgen. We zaten er al heel vaak heel dichtbij en ik ben ontzettend trots dat het ons eindelijk is gelukt.”

Voordat Lynn de snelste tijd op de klokken bracht, stonden de Toyota’s op P1 en P2. Kamui Kobayashi zou uiteindelijk zelfs terugzakken tot P4, omdat Dries Vanthoor ook nog voorbijkwam met een 1.29.059 in de #15 WRT BMW. De Belg was daarmee zes duizendste van een seconde sneller dan Kobayashi in de #7 Toyota, die hij deelt met onder meer Nyck de Vries.

Kevin Estre kwalificeerde zich als vijfde met de #6 Penske Porsche, waarmee hij met zijn teamgenoten André Lotterer en Laurens Vanthoor aan de leiding gaat in het kampioenschap. Charles Milesi stuurde de #35 Alpine naar de zesde tijd, gevolgd door Le Mans-winnaar Antonio Fuoco in de #50 Ferrari. De #51 Ferrari werd twaalfde in de reguliere kwalificatie en ontbrak derhalve in de Hyperpole, waarvoor alleen de top-tien zich plaatst. Matt Campbell (#5 Penske Porsche), Daniil Kvyat (#63 Lamborghini) en Julien Andlauer (#99 Proton Porsche) completeerden de top-tien. Robin Frijns kwam met de #20 WRT BMW drie duizendsten van een seconde tekort voor een plek in de Hyperpole en start zondag als elfde.

6 uur van Fuji: uitslag Hyperpole voor Hypercar

Ferrari op pole in LMGT3

In de LMGT3-klasse pakte Francois Heriau de pole-position met de #55 AF Corse Ferrari. De Fransman perste in de slotfase van de LMGT3 Hyperpole een 1.40.893 uit zijn Ferrari 296 GT3, waarmee hij Tom van Rompuy van P1 verdrong. De Belg was tot een 1.40.975 gekomen in de #81 TF Sport Corvette.

De #95 United Autosports McLaren, in de kwalificatie bestuurd door Josh Caygill, kwalificeerde zich als derde met een 1.41.120. Daarachter volgden Sarah Bovy in de #85 Iron Dames Lamborghini (1.41.265) en James Cottingham in de andere United Autosports McLaren (#59, 1.41.293). De Manthey Porsches, eerste en tweede in het LMGT3-klassement, ontbraken in de Hyperpole. Alex Malykhin en Yasser Shahin - de laatste is teamgenoot van onder meer Morris Schuring - werden met respectievelijk 40 en 15 kilogram strafgewicht dertiende en veertiende.

De 6 uur van Fuji begint in de nacht van zaterdag op zondag om 4.00 uur Nederlandse tijd.

6 uur van Fuji: uitslag Hyperpole voor LMGT3