Audi presenteert nieuwe Formule E-bolide en -krachtbron

Audi leverde de eerste drie FE-seizoenen technische ondersteuning aan het team ABT Schaeffler. Na de titel van Lucas di Grassi in 2016-2017, nam Audi vanaf seizoen 2017-2018 de volledige controle over de operatie in handen, maar de motoren werden niet in eigen huis gebouwd. Gelijk de eerste keer won het Audi Sport ABT Schaeffler de constructeurstitel, maar in de twee seizoenen daarop ging het met een tweede en zesde plaats wat minder. Inmiddels had Audi in Envision Virgin Racing een klantenteam gevonden dat met Robin Frijns en Sam Bird prima presteerde.

Audi besloot er een schepje bovenop te doen en heeft nu ook de ontwikkeling van de krachtbron die eerder samen met ABT en Schaeffler werd geproduceerd, in eigen hand genomen. De tests zijn veelbelovend laat Audi-projectleider Tristan Summerscale weten. “We hebben geen middel onbeproefd gelaten om het energieverlies binnen het systeem tot een absoluut minimum te beperken. We hebben een totale efficiëntie van meer dan 95 procent bereikt en de nieuwe MGU heeft zelfs een rendement van meer dan 97 procent.” Audi kon bij het ontwikkelen van de motor voortborduren op de kennis die het in de afgelopen jaren met het Le Mans-project heeft opgedaan.

Komend Formule E-seizoen begint – zoals het er nu voorstaat – met een dubbele race op 16 en 17 januari in Chili. Bij Audi rijden komend seizoen oudgediende Lucas di Grassi en drievoudig DTM-kampioen Rene Rast die dit seizoen al ervaring opdeed in de Formule E.

Ook Robin Frijns en Envision Racing maken komend seizoen gebruik van de Audi e-tron FE07-krachtbron.