Robin Frijns vertrekt tevreden uit Rome: "Tas zit vol punten"

De Maastrichtenaar kende een ijzersterk weekend in Rome. Hij eindigde zaterdag op de tweede plek en voegde daar zondag nog eens een derde plek aan toe. Hij nam het in de tweede race op tegen André Lotterer en Jean-Eric Vergne nadat Mitch Evans opnieuw wist te ontsnappen en voor de tweede keer won. Frijns heeft Rome verlaten “met een tas vol punten”, maar stelt dat hij zondag ook op de tweede plek had kunnen eindigen als de safety car geen invloed had gehad op het duel in de slotfase.

“Ik ben derde geworden, maar het had de tweede plek kunnen zijn als die laatste safety car niet was gekomen”, zegt Frijns. “Ik had een procent meer energie dan JEV en zat dichtbij genoeg om hem te pakken. Maar ik ben uiteraard blij met weer een podium. Het was een goed weekend met twee podiums, de auto doet het heel goed. We hadden gewoon niet het tempo van Jaguar, maar verder ben ik blij met het verloop van de wedstrijd. Ik ben weer uit de problemen gebleven.”

Frijns is verbaasd over de wisselingen die per weekend te zien zijn, maar dat maakt het nog belangrijker om constant te presteren. “Het is vreemd dat Mercedes dominant is in Riyad, in Mexico was Porsche het sterkste en hier is Jaguar het topteam”, vervolgt Frijns. “Je kunt er niet echt de vinger op leggen welk team of fabrikant nu eigenlijk de beste is. Maar dat is de Formule E, het is spannend. Constant presteren is de sleutel, dat heb ik altijd gezegd. Uit de problemen blijven en zoveel mogelijk punten scoren. Dat is dit weekend gelukt en dat is heel belangrijk. Soms is de auto niet goed genoeg en moet je ook met de zesde of achtste plaats genoegen kunnen nemen.”

Door zijn sterke optreden staat Frijns momenteel tweede in de stand om het Formule E-kampioenschap, slechts twee punten achter leider Vergne.