Frijns geniet in Rome, De Vries mist snelheid om mee te doen

Frijns greep zaterdag naast pole-position in Rome, maar zette polesitter Stoffel Vandoorne al vroeg in de race onder druk. Bij het induiken van de vierde bocht in de zevende ronde greep Frijns zijn kans en kwam aan kop te liggen. Het was het begin van een duel dat vrijwel de hele race duurde. De Nederlander bouwde na het inzetten van zijn eerste attack mode een aardige voorsprong op, maar verloor zijn plek in de tweede doorgang. Niet veel later kwam Frijns er opnieuw voorbij bij de Belg. De overwinning in de E-Prix van Rome ging uiteindelijk naar Mitch Evans, die handig gebruik maakte van het duel tussen Frijns en Vandoorne. Frijns sleepte uiteindelijk de derde plek uit het vuur nadat ook Jean-Eric Vergne, Sam Bird en Edoardo Mortara zich nog met het duel bemoeiden.

“Ik maakte een hele goede start en dacht eigenlijk al in de eerste ronde aan een aanval op Stoff, maar hij smeet de deur dicht”, doet Frijns zijn verhaal. “Ik zat erachter en probeerde energie te sparen. Pas als de eerste attack mode gebruikt wordt, begint de race. Ik denk dat Antonio [Felix da Costa] de eerste was, er werd strategisch gereden. Het was voor ons zeker het beste om ze beide halverwege de race te gebruiken. Ik voelde me heel sterk in de wagen en in vergelijking met de andere rijders om me heen, leek het alsof ik iets meer snelheid had. Maar Mitch haalde ons bij en pakte ons allemaal, hij liet ons achter en ging er in zijn eentje vandoor. Wat volgde was een aardig gevecht met JEV, Sam en Edo waren er ook bij. Het was echt vermakelijk. Heel eerlijk, maar ook harde gevechten.”

De Vries: “We hadden geen snelheid”

Zondag mag Frijns nog eens aan de bak. Dan staat er namelijk nog een E-Prix van Rome op het programma. Nyck de Vries zint dan op revanche. Hij stond er zaterdag goed voor, maar moest uiteindelijk met technische problemen opgeven. “We probeerden er vooraan bij te blijven, maar in werkelijkheid hadden we de snelheid gewoon niet”, laat De Vries aan Motorsport.com weten. “De start was goed, de positie aan het begin van de race was prima. We zaten er gewoon goed bij. Maar uiteindelijk moet je het tempo hebben om mee te kunnen en dat lukte niet. Dan begin je meer energie te gebruiken, worden de banden te heet en kom je in een neerwaartse spiraal terecht. Halverwege de race kom je er nog mee weg, maar uiteindelijk krijg je druk van achteren en als ze eenmaal bloed ruiken ben je er geweest. Je hebt niet genoeg ruimte om voor de attack mode te gaan, je loopt simpelweg achter de feiten aan. Dat is wat mij vandaag gebeurde.”

In het kampioenschap staat Frijns op de tweede plek, De Vries zakte naar de vijfde plaats in de rangschikking.