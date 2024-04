De Vries en Frijns verkiezen 6 uur van Spa boven Formule E Berlijn

In het weekend van 11 en 12 mei vinden op relatief kleine afstand van elkaar twee grote race-evenementen plaats: de 6 uur van Spa-Francorchamps van het World Endurance Championship (WEC) en twee Formule E E-Prix' in de Duitse hoofdstad Berlijn. Zeven coureurs stonden voor een lastige keuze tussen de twee evenementen, maar inmiddels is duidelijk dat Nyck de Vries in België het Hypercar-team van Toyota vertegenwoordigt. Zijn werkgever in de Formule E, Mahindra, heeft daarom een vervanger moeten aanwijzen voor de twee races op Tempelhof. Die heeft het team gevonden in Jordan King.

King is al sinds 2021 reservecoureur bij Mahindra maar komt nu dus pas voor het eerst in actie in de Formule E. "Het spreekt voor zich dat ik enorm enthousiast ben om volgende maand in Berlijn mijn debuut in de Formule E te maken", zegt King. "Het is een team dat ik door en door ken na vier jaar samenwerking en een auto - die ik heb helpen ontwikkelen - waarmee ik al ongelooflijk vertrouwd ben. Mijn focus ligt op het vasthouden van het momentum van het team op het gebied van ontwikkeling en natuurlijk op het genieten van de kans om weer te racen."

Ook Robin Frijns stond voor een keuze tussen de twee raceweekenden. Formule E-teambazen stemden over een uitzondering voor de WEC-coureurs, die dan bij een unaniem akkoord wel hadden mogen deelnemen aan de tweede race in Berlijn - die in tegenstelling tot de langeafstandsrace in België niet op zaterdag, maar op zondag plaatsvindt. Dat unanieme akkoord kwam er niet en dus heeft Envision voor zowel Frijns - die namens BMW deelneemt aan het WEC - als teamgenoot Sébastien Buemi een vervanger moeten zoeken. Joel Eriksson - de reservecoureur van Jaguar - en Paul Aron zullen dat weekend plaatsnemen in de Envision-auto. Eriksson heeft in 2020-2021 al deelgenomen aan acht Formule E-races terwijl Formule 2-coureur Aron zijn debuut gaat maken. Het was in eerste instantie de bedoeling dat Jack Aitken zou invallen, maar vanwege verplichtingen in IMSA kon de Brit niet naar Berlijn.

Envision-teambaas Sylvain Filippi is enthousiast over beide vervangers, maar blijft realistisch in zijn verwachtingen. "We hebben Joel jaren geleden getest tijdens de rookietest in Marrakech [in 2018] en we vonden hem erg goed", zegt Filippi tegen Motorsport.com. "Het zal dus goed zijn om hem daadwerkelijk in de auto te zetten. Hij is natuurlijk de laatste tijd ook aan de slag gegaan bij Jaguar [als reservecoureur]. We kennen hem dus niet alleen als coureur, maar hij kent de auto en het systeem door zijn werk bij Jaguar. Paul is weer heel anders. Hij is nog maar net begonnen in de Formule E, maar hij is een opwindende jonge coureur, dus we willen heel graag zien wat hij kan.Natuurlijk zijn de verwachtingen heel erg binnen de perken. We verwachten niet dat deze jongens hun eerste race gaan winnen."