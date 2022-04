Nissan breidt Formule E-activiteiten uit en neemt e.dams over

Na de dood van oprichter Jean-Paul Driot hebben zijn zoons Olivier en Gregory de zeggenschap over het raceteam DAMS, dat inmiddels steeds meer takken begint af te stoten. Het Formule 2-team van DAMS werd recent al verkocht aan voormalig Formule 1-coureur Charles Pic, maar de controle over de Formule E-renstal werd nog wel behouden. Daar gaat met ingang van het FE-seizoen 2022-2023 verandering in komen. Nissan heeft besloten de betrokkenheid bij de elektrische raceklasse te vergroten en neemt de renstal van e.dams, dat momenteel het fabrieksteam van de fabrikant is, volledig over bij de introductie van de Gen3-auto.

“Sinds wij in 2018 bij e.dams zijn begonnen, is onze relatie extreem goed geweest. We werken met elkaar samen en hebben geweldige successen behaald in de laatste drie, vier jaar”, zegt Nissans chief operating officer Ashwani Gupta tegen Motorsport.com. “Nu we besloten hebben om in Gen3 te investeren, wilden we volledige controle over alle aspecten in de Formule E. Niet alleen over de aandrijflijn, maar dus ook over het raceteam. Dit project is een integraal onderdeel van Nissan Motor Company. Wat betreft investeringen zijn we volledig voorbereid en in staat om dat te doen. Onderzoek en ontwikkeling blijft plaatsvinden in Frankrijk, maar we hebben vanuit Japan al veel engineers gestuurd om aan het project te werken.”

Het feit dat Nissan de controle over e.dams neemt, betekent dat de naam van de Franse renstal na acht seizoenen uit de Formule E verdwijnt. Sinds de eerste race van de klasse in 2014 is e.dams al present, aanvankelijk als fabrieksteam van Renault en later dus van Nissan. In de samenwerking met Renault werden de grootste successen geboekt: drie opeenvolgende titels bij de teams in de eerste drie seizoenen en de rijderstitel van Sébastien Buemi in 2015-2016. Sinds de entree van Nissan in 2018-2019 werd dat succes niet meer herhaald, al kwam e.dams in het seizoen 2019-2020 nog tot de tweede plek in het kampioenschap voor teams.