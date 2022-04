Formule E stelt eerste bezoek aan Vancouver uit tot 2023

Eigenlijk was de Formule E van plan om na vijf jaar afwezigheid terug te keren in Canada tijdens het achtste seizoen van het kampioenschap. Nadat er in 2017 in Montreal werd geracet, werd nu een bezoek gepland aan de westkust van het Noord-Amerikaanse land. In Vancouver moest de Formule E-race de hoofdact worden van het festival Canadian E-Fest, een weekend waarin duurzaamheid in de zakenwereld en in het bijzonder de autosport en automobielsector centraal staan. Het festival zou gehouden worden op dezelfde locatie waar tussen 1990 en 2004 diverse CART- en Champ Car-races werden gehouden.

Diverse lokale media berichten echter dat de E-Prix van Vancouver niet de juiste vergunningen toegekend heeft gekregen. Promotor OSS Group heeft de editie van 2022 - die voor 2 juli gepland stond - daarom moeten afgelasten, maar zet er vol op in dat de race in 2023 alsnog plaats kan vinden. "Na intense gesprekken met de stad Vancouver heeft OSS Group het moeilijke besluit moeten nemen om het Canadian E-Fest uit te stellen tot 2023", meldt de organisator in een verklaring. "De stad Vancouver geeft volle steun aan het uitstel. Het opzetten van een evenement van wereldklasse is zeer belangrijk voor de organisatie."

Door het wegvallen van Vancouver ontstaat er nu een groot gat van zes weken op de kalender tussen de E-Prix van Jakarta (4 juni) en de dubbele ontmoeting in New York (16 en 17 juni). Het is nog niet bekend of de Formule E een vervangende race gaat zoeken voor de weggevallen krachtmeting in Vancouver, dat in 2023 dus alsnog hoopt te debuteren in de elektrische raceklasse. Het is reeds bevestigd dat het kampioenschap volgend jaar ook afreist naar Kaapstad, terwijl er ook de intentie is om een race te organiseren in het Indiase Hyderabad.