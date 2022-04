Na een dienstverband van vier seizoenen neemt de Formule E na afloop van het lopende seizoen afscheid van de huidige Gen2-auto. Komend seizoen neemt de Gen3-bolide het stokje over en donderdagavond vond in Monaco de onthulling van de wagen plaats. De geheel nieuwe auto heeft een uiterlijk dat geïnspireerd is door hoe gevechtsvliegtuigen eruit zien. Opnieuw is met het ontwerp rekening gehouden met de specifieke eisen van stratencircuits. De Gen3-auto is iets korter dan de huidige bolide om wiel-aan-wiel gevechten mogelijk te maken. Ook is het gewicht met 60 kilogram teruggebracht, ondanks het toevoegen van nieuwe onderdelen.

De Gen3-auto is voorzien van een gloednieuwe aandrijflijn die fors meer vermogen levert dan de voorgangers. Op de achteras is een elektromotor met 350 kW aan vermogen geplaatst, die onder regeneratieve omstandigheden samenwerkt met een voorin gemonteerde elektromotor van 250 kW. In totaal kan de auto dus 600 kW aan regeneratief vermogen produceren. De Formule E verwacht dat 40 procent van de race zal worden gereden met energie die op het circuit wordt opgewekt, wat betekent dat de batterijcapaciteit kleiner is geworden. Ook heeft de auto geen achterremmen. De volledige remkracht op de achteras wordt geleverd door de regenererende motor.

“Monaco is de spirituele thuishaven van de autosport en niets is dus passender dan hier onze Gen3-auto te onthullen”, zegt Formule E CEO Jamie Reigle. “De Gen3 verstoort de conventies van autosport en daagt die uit, waarbij het ijkpunt wordt gezet voor prestaties, efficiëntie en duurzaamheid, allemaal zonder compromissen. We zijn trots om samen met de FIA de Gen3 te onthullen aan de Formule E-fans en om de bredere sportindustrie te laten zien hoe elitesport, uitmuntende prestaties en duurzaamheid succesvol naast elkaar kunnen bestaan in de Formule E. We kunnen niet wachten om te zien hoe onze teams en coureurs de auto in 2023 tot de limiet pushen.”

Meer gebruik van duurzame materialen

De Formule E heeft met de Gen3-auto ook gekozen voor de inzet van duurzame materialen. In het bodywork zijn linnen en gerecycled carbon fibre gebruikt. Ook in de nieuwe banden van Hankook – dat Michelin aflost als bandenleverancier – zit tot wel een kwart aan natuurlijk rubber en gerecycled materiaal. De nieuwe batterijen, die door Williams Advanced Engineering worden geproduceerd, zijn gemaakt om aan het einde van hun levensduur te worden gerecycled. Kapot carbon fibre van de Gen3-auto kan hergebruikt worden, ook voor andere toepassingen.

“De Gen3 vertegenwoordigt het ambitieuze derde tijdperk van de Formule E. Met iedere generatie raceauto weten we de grenzen qua mogelijkheden te verleggen wat betreft EV-technologie”, zegt Formule E-oprichter Alejandro Agag. “De Gen3 is ons meest ambitieuze project tot nu toe. De ogen van de wereld zijn op het prinsdom gericht voor de Monaco E-Prix en we zijn trots dat we in het historische thuis van de autosport een auto mogen onthullen waar twee jaar aan gewerkt is.”

Formule E Gen3 auto 1 / 3 Foto door: FIA Formula E Formule E Gen3 auto 2 / 3 Foto door: FIA Formula E Formule E Gen3 auto 3 / 3 Foto door: FIA Formula E