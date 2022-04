Nyck de Vries is gebrand op eerherstel na de moeizame dubbele ronde in Rome. De regerend Formule E-wereldkampioen bleef in beide races puntloos en zakte daardoor naar de achtste plaats in het kampioenschap. De Nederlander heeft 22 punten achterstand op leider Jean-Eric Vergne. Een goed weekend in de nauwe straten van Monaco kan het tij weer snel doen keren, zo weet ook de ervaren Fries.

“Het weekend in Rome was pittig. Dit weekend hebben we een soort thuisrace in Monaco, dus ik kijk er enorm naar uit om daar terug te slaan”, aldus De Vries. “Monaco is altijd een zeer speciale plek geweest om te racen. Dat zal dit jaar niet anders zijn. Ik word in elk geval erg enthousiast bij de gedachte aan een E-Prix in de straten van het prinsdom. We zijn alweer aanbeland bij de zesde race van dit seizoen, dus ik hoop op een geweldig evenement en een mooi resultaat voor het team.”

Teamgenoot Stoffel Vandoorne voegt toe: “Ik kijk enorm uit naar het racen in Monaco, want het is een soort thuisrace voor Nyck en mij. We waren hier vorig jaar niet erg succesvol, maar hopelijk is dat dit jaar anders. Door het nieuwe kwalificatieformat zouden we dit jaar in staat moeten zijn om verder naar voren te starten. Ik verwacht dat ook deze race weer lastig wordt qua energiemanagement, maar dat is lastig te voorspellen. Het circuit in Monaco is iconisch en het is een zeer prestigieuze race waarin iedereen goed wil presteren, dus ik denk dat alle teams en rijders grote plannen hebben voor dit event.”

De E-Prix van Monaco wordt aanstaande zaterdag 30 april 2022 verreden. De race begint om 15.00 uur.