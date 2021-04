Gemeenteraad Vancouver stemt in met Formule E-race in 2022

Woensdag stemde de gemeenteraad van Vancouver over een motie om een samenwerking aan te gaan met het in Montreal gevestigde One Stop Strategy Group, dat onder andere betrokken was bij de lancering van de E-Prix van Bern in 2019. Centraal in dat plan staat een Formule E-race nabij False Creek, dat tegen de binnenstad van Vancouver aan ligt. Die moet vanaf 2022 gaan plaatsvinden. Het voorgestelde circuit zou een capaciteit van 56.000 toeschouwers hebben en volgens de lokale publicatie Daily Hive is de lay-out van het circuit al goedgekeurd. Daarnaast moeten er ook twee muziekconcerten en een tweedaagse zakelijke conferentie komen, waarbij de focus ligt op klimaat en duurzaamheid.

De gemeenteraad stemde in afwezigheid van burgemeester Kennedy Stewart met 9-1 voor de samenwerking met OSS Group. Daarmee is de eerste Canadese Formule E-race sinds de double header in Montreal in 2017 een stap dichterbij. De gemeenteraad van Vancouver heeft ook voorgesteld om enkele medewerkers aan te wijzen voor de samenwerking met de OSS Group. De promotor werkt al twee jaar aan het voorstel voor de race en zou naar verluidt een driejarige overeenkomst willen sluiten. Formule E CEO Jamie Reigle heeft inmiddels al een bezoek gebracht aan de grootste Canadese stad aan de westkust. Dat deed hij direct na afloop van de double header in Saudi-Arabië, waarmee het huidige FE-seizoen werd geopend.

Zoektocht naar geschikte Canadese stad

Het eerste voorzetje voor de race werd door de Formule E zelf gegeven, aldus CEO Matthew Carter van OSS Group. “De Formule E benaderde ons om te kijken naar een geschikte locatie voor een race in Canada. We besloten dat Vancouver het meest passend was”, zei hij. “Wat wij bieden is meer dan alleen een FE-race. De drie componenten met een zakelijke conferentie, de concerten en de race is heel uniek. Het is zelfs voor de Formule E een uniek concept. We hopen dat model in Vancouver te laten zien en willen daar bewijzen dat het werkt. En misschien kan dit evenement dan uitgroeien tot een juweel, de kroon van de Formule E, zodat ze dit model naar andere steden over de hele wereld brengen. Het is een heel ander voorstel dan een normale Formule E-race.”

Als het daadwerkelijk tot een Formule E-race komt in Vancouver, dan zou het voor het eerst sinds 2004 zijn dat er wordt geracet in de stad. Tussen 1990 en 2004 racete de CART jaarlijks op een stratencircuit dat aan de oostelijke zijde van False Creek lag.