Terugkeer in Formule E lonkt voor Nyck de Vries in 2024

Nyck de Vries kan na zijn teleurstellende F1-periode bij AlphaTauri volgens The Race terug naar de Formule E. In die klasse won de Nederlandse coureur in 2021 de titel en werd zodoende de eerste Nederlandse wereldkampioen. Het team van Nissan is ontevreden over de prestaties van Norman Nato en ziet in de 28-jarige De Vries de gewenste versterking.

Nissan-teambaas Tomasso Volpe vermoedt dat er meerdere FE-teams aan De Vries denken, zo laat hij aan The Race weten: "Vanaf het moment dat hij beschikbaar werd, is hij bij elk Formule E-team op de radar gekomen. Hij is een interessante coureur voor volgend seizoen. Hij is al een kampioen geweest, maar ik kan niet bevestigen wat wij voor komend seizoen van plan zijn."

Voor Volpe zou het geen obstakel zijn als de Nederlander naast de Formule E ook in andere klassen zou gaan rijden. Het is niet ondenkbaar dat De Vries naast de Formule E ook in het WEC wil gaan rijden. Eerder reed Sebastien Buemi voor Nissan in de Formule E en daarnaast was de Zwitser actief bij Toyota in het WEC. "Over het algemeen hebben we er geen probleem mee als iemand ook in de LMDh wil gaan rijden. Met Toyota was het op het randje, maar door goede onderlinge communicatie konden we onze prioriteiten stellen. Het is goed mogelijk dat een coureur bij ons Formule E rijdt en bijvoorbeeld alleen de 24 uur van Le Mans als LMDh-coureur rijdt."

Concurrentie van Rowland

Naast De Vries staat ook Oliver Rowland op het lijstje van coureurs voor Nissan. De Brit heeft eerder al voor het team in de Formule E gereden en is sinds zijn vertrek bij het team van Mahindra zonder zitje. Ook is de 30-jarige Engelsman de laatste die namens het team van Nissan een Formule E-race wist te winnen.