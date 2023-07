Porsche verbindt zich tot en met 2026 aan Formule E

Voor Porsche past het deelnemen aan de Formule E binnen de ontwikkelingen in de autosport: "We willen onze duurzame en innovatieve technologieën in de autosport laten zien en willen een leidende factor zijn met de nieuwe ontwikkelingen", sprak de vice-president van de Duitse fabrikant Thomas Laudenbach. "Formule E past daarbij. De competitie in deze klasse is van een exceptioneel hoog niveau en het maakt voor ons mogelijk dat we nieuwe input krijgen voor het ontwikkelen van nieuwe modellen."

Laudenbach vindt het racen in de klasse aantrekkelijk om naar te kijken: "Het zijn races van topniveau die erg boeiend zijn. Het zorgt ervoor dat mensen over de hele wereld enthousiast worden over het elektrisch rijden. We zijn blij om hier in de toekomst aan bij te blijven dragen. We willen graag de Formule E op lange termijn blijven vormen."

Alejandro Agag, oprichter en CEO van de Formule E, is blij met het feit dat Porsche blijft: "Sinds hun komst zijn ze een gewaardeerd en invloedrijk team. Hun deelname helpt om de elektrische personenauto's door te ontwikkelen. Ook is het team één van de teams die betrokken is bij het ontwikkelen van de nieuwe generatie Formule E-wagens, die we vanaf seizoen dertien zullen zien."

Titelkandidaat

Porsche heeft zich gestaag opgewerkt tot een kanshebber voor de titel. Het team uit Stuttgart heeft na twee moeilijke seizoenen in de vorige editie zijn eerste race gewonnen, om dit seizoen al vier keer met de overwinning aan de haal te gaan. Met deze prestaties staan ze nu tweede in het constructeurskampioenschap, alleen Envision Racing staat er nog veertien punten voor. Met alleen nog de double-header in Londen te gaan, is een titelwinst voor de Duitse fabrikant nog goed mogelijk,

Ook bij de coureurs is er nog een theoretische titelkans voor één van de rijders bij de Duitsers. Pascal Wehrlein staat 49 punten achter leider Jake Dennis. Dennis rijdt voor Andretti Avalanche, wat opmerkelijk genoeg een klantenteam van Porsche is. André Lotterer, de andere Porsche-coureur, staat met 23 punten achter zijn naam zeventiende.