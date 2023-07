Dennis herovert WK-leiding met Formule E-zege in Rome, Frijns valt uit

De Formule E is dit weekend te gast in Rome, waar de voorlaatste double-header van het huidige seizoen wordt afgewerkt. Zaterdag schreef Mitch Evans de race op zijn naam, nadat hij zich in de kwalificatie al verzekerde van pole-position. Zondagochtend moest de Nieuw-Zeelander echter toezien dat Jake Dennis met pole aan de haal ging, voor WK-leider Nick Cassidy en Norman Nato. Voor Robin Frijns zat er niet meer in dan de twintigste startpositie.

Iets na 15.00 uur pakte Dennis de kopstart op het stratencircuit in Rome. Daarachter moest Cassidy zich verdedigen ten opzichte van Nato, die in bocht 8 uiteindelijk de tweede positie zou overnemen. Die positie wist de Nissan-coureur niet lang vast te houden, want in de tweede ronde counterde Cassidy en drukte ook Evans zijn Jaguar langs de bolide van de Fransman. Cassidy zette vervolgens druk op Dennis door richting bocht 7 aan de buitenkant te kijken bij de Andretti-coureur. Op dat moment verremde Evans zich, waardoor hij zichzelf over de Envision van zijn landgenoot lanceerde. De botsing bleek aanleiding voor een safety car-fase, terwijl Evans langzaam naar de pits reed en Cassidy achteraan het veld aansloot.

Bij aanvang van de vierde ronde kwam de safety car weer naar binnen met Dennis aan de leiding, voor Nato, Sam Bird en Dan Ticktum. De Andretti-rijder behield de leiding, maar slaagde er niet in om een gat te trekken richting Nato. Sterker nog, de Fransman zette enkele ronden later zelfs de aanval in op de leider, die de deur dichtgooide en daarmee ook de voorvleugel van de Nissan beschadigde. Op dat moment begonnen de leiders langzaamaan ook hun attack modes in te zetten, wat aanvankelijk voor enkele verschuivingen zorgde. Zo kwam Bird kortstondig achter Dennis te rijden, maar ook nu kwam er geen aanval - ondanks dat de Jaguar-rijder tot op dat moment wat zuiniger was omgegaan met zijn energie.

Toen alle rijders hun twee verplichte attack modes eenmaal gebruikt hadden, bleek er aan het front weinig veranderd: Dennis had intussen een klein gaatje geslagen richting Nato, die zich met hand en tand verdedigde ten opzichte van Bird. Edoardo Mortara was intussen opgeklommen naar de vierde positie, voor Sebastien Buemi en Max Günther. Vooral Nato moest zich zorgen maken, omdat hij minder energie over had dan zijn concurrenten. Dit zorgde ervoor dat Bird lange tijd vlak achter de Fransman kon rijden, maar hij positioneerde zijn bolide goed en gaf de Brit daardoor geen kans om er voorbij te komen.

Dat gebeurde enkele seconden achter Dennis, die zijn vijfde zege in de Formule E boekte en bovendien de leiding in het kampioenschap weer overneemt van Cassidy. De Envision-coureur was in de laatste ronde nog betrokken bij een incident met Andre Lotterer en werd slechts veertiende. Dennis zag Nato en Bird naast hem plaatsnemen op het podium, met Mortara, Buemi en Günther daar weer vlak achter. Pascal Wehrlein scoorde met P8 ook enkele broodnodige punten, terwijl Stoffel Vandoorne, Dan Ticktum en Nico Müller de top-tien completeerden. Laatstgenoemde profiteerde van de tijdstraf die Antonio Felix da Costa kreeg voor zijn aandeel in het incident met Lucas di Grassi, die daardoor uitviel. Ook Lotterer, Sergio Sette Camara, Frijns, Roberto Merhi en Evans zagen de finish niet.

Het Formule E-seizoen nadert nu echt zijn ontknoping. De laatste twee races worden op 29 en 30 juli verreden in Londen.

Uitslag Formule E E-Prix van Rome II