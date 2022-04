Evans voltooit dubbelslag in Rome, Frijns weer op podium

Jean-Eric Vergne vertrok de tweede E-Prix van het weekend in Rome vanaf pole-position, nadat hij eerder op zondag Jake Dennis had verslagen in de finale van de kwalificatie. De Fransman klopte de Brit vervolgens ook in de run naar de eerste bocht. Nadat de rode lampen waren gedoofd, sneed Vergne naar links om Dennis te blokken en dat plan bleek succesvol. Vergne behield de koppositie, voor Dennis, André Lotterer, Mitch Evans, Sam Bird en Robin Frijns. Daarmee was de top-zes ongewijzigd gebleven ten opzichte van de startopstelling.

De openingsfase van de race was vrij tam, al verwezen Lotterer en Evans Dennis wel terug naar de vierde plek, terwijl Frijns Bird inrekende voor P5. In het middenveld gebeurde meer: in de zevende ronde probeerde Edoardo Mortara binnendoor te gaan bij Antonio Felix da Costa, maar kreeg geen ruimte van de Portugees. De klassementsleider liep daarbij schade aan zijn Venturi op en zou even later uitvallen. Da Costa moest zijn actie bekopen met een tijdstraf van vijf seconden. Een ronde later viel Antonio Giovinazzi stil bij bocht 7, wat tot de eerste safety car-situatie leidde.

Op dat moment was Evans Lotterer al voorbijgegaan voor de tweede plek, waardoor de top-vijf bestond uit Vergne, Evans, Lotterer, Dennis en Frijns. Na de herstart sloeg Evans ook meteen toe bij Vergne voor de koppositie, waarmee hij evenals zaterdag de leiding voor zich opeiste na een mooie inhaalrace. Een dag eerder reed de Jaguar-coureur vanaf P9 naar de overwinning, op zondag was hij als vierde gestart.

Nadat Evans zaterdag de macht had veroverd, reed hij rap weg bij de rest van het veld en won hij uiteindelijk met een voorsprong van meer dan vijf seconden. Op zondag moest de Nieuw-Zeelander er harder voor werken, al had dat mede te maken met de timing van de attack modes en neutralisaties. Waar de attack mode zaterdag bestond uit twee keer vier minuten, was het zondag één keer acht minuten.

In de dertiende ronde waren het Frijns en Bird, die ten koste van Dennis al waren opgeschoven naar respectievelijk P4 en P5, als eerste van de toppers die de wijde lijn namen in bocht 15 om de attack mode te activeren. Lotterer deed een ronde later hetzelfde, waardoor Frijns nog een positie won en derde lag. Maar niet voor lang: met zijn extra vermogen passeerde de Limburger in rap tempo Vergne en Evans, die allebei nog niet met de attack mode reden. Vergne deed dat in de vijftiende ronde alsnog, Evans wachtte nog even.

In de achttiende ronde was de attack mode van Frijns afgelopen, maar Lotterer (inmiddels opgeklommen naar P2) had nog wel de beschikking over extra power. Daarvan maakte de Duitser gebruik op het rechte stuk tussen bocht 3 en 4, door Frijns in te halen voor de leiding. Een ronde later moest er opnieuw een beroep worden gedaan op de Safety Car, na een spin en het uitvallen van Oliver Rowland. Dat was niet gunstig voor Evans, omdat het veld daardoor weer in elkaar zou schuiven en hij dus mogelijk veel posities zou verliezen bij het ophalen van de attack mode.

De neutralisatie was van korte duur, waarna Evans bij de eerstvolgende gelegenheid meteen de attack mode activeerde. De schade viel mee: hij verloor slechts één plaats en viel terug tot P4, achter Lotterer, Frijns en Vergne. Evans rekende laatstgenoemde meteen in met de attack mode en een ronde later moesten ook Frijns en Lotterer eraan geloven, waardoor Evans weer vooraan lag en op weg ging naar zijn tweede zege van het weekend in de Italiaanse hoofdstad.

Evans bouwde in snel tempo een marge van drie seconden op, al schoof het veld in de slotfase andermaal in elkaar na een nieuwe safety car-fase. Ditmaal was de neutralisatie nodig omdat Nick Cassidy in de muur was beland na een duel met Bird. Na de herstart hield Evans het hoofd koel en won hij uiteindelijk met een halve seconde voorsprong op nummer twee Vergne. Frijns finishte op 1,6 seconde van de winnaar als derde en pakte zo zijn tweede bokaal van het weekend, na zijn tweede plek van zaterdag. Vergne en Frijns hadden Lotterer in de slotfase van P2 terugverwezen naar P4. Laatstgenoemde zou daar ook finishen, voor Stoffel Vandoorne op P5.

Nyck de Vries, de teamgenoot van Vandoorne bij Mercedes, had een minder goede dag. De regerend wereldkampioen was in de kwalificatie blijven steken op P10 en werd op de grid ook nog eens drie plekken naar achteren gezet als straf voor een incident in de race van zaterdag. De Vries werkte zich in de tweede E-Prix wel op naar een rang in de top-tien, maar werd uiteindelijk als vijftiende geklasseerd als gevolg van een tijdstraf van tien seconden wegens een aanvaring met Sergio Sette Camara.

In het klassement is Vergne de nieuwe leider met zestig punten. Frijns staat tweede met 58 punten, Vandoorne volgt met 56 punten op de derde plaats. Evans heeft na zijn Romeinse dubbelslag 51 punten, goed voor plek vier in de rangschikking.

Uitslag van tweede E-Prix van Rome: