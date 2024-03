Wehrlein verovert pole E-Prix São Paulo, De Vries en Frijns al klaar in groepsfase

Op het stratencircuit van São Paulo draait het dit weekend vooral om energiemanagement, maar dat was in de kwalificatie geen probleem. In de eerste kwalificatiegroep moesten beide Nederlanders, Nyck de Vries en Robin Frijns, zich al melden, evenals Nick Cassidy, Jean-Eric Vergne, Mitch Evans, Oliver Rowland, Stoffel Vandoorne, Norman Nato, Sérgio Sette Câmara, Nico Müller en Lucas di Grassi. De sessie was nog niets eens echt begonnen of de rode vlag werd al gezwaaid. Cassidy was de eerste om te ontdekken waardoor dat kwam: een object dat op de baan was gewaaid en midden op de baan lag.

Na een korte onderbreking hadden de coureurs nog elf minuten de tijd om door te stoten naar de kwartfinale. Evans opende als snelste in groep A met een rondetijd van 1.14.017, maar Jaguar-teamgenoot Cassidy dook onder die tijd door: 1.13.878. De Vries had op dat moment de derde tijd in handen en zou zo dus doorgaan naar de kwartfinale, waar in totaal plaats was voor acht coureurs - de vier snelste coureurs van de twee groepen. Het was echter een spannende sessie waarin de coureurs elkaar weinig ontliepen. Uiteindelijk gingen Vergne, Vandoorne, Evans en Müller door naar de kwartfinale. De Vries brak een snelle ronde af omdat Nato in de weg reed en in zijn laatste ronde kwam hij niet verder dan de zevende tijd. Frijns kwam nog iets meer tekort en tekende voor de negende tijd. De Vries start zodoende van P13, Frijns moet van P17 beginnen.

In groep B mochten Pascal Wehrlein, Jake Dennis, Maximilian Günther, Sébastien Buemi, Jake Hughes, Sam Bird, Sacha Fenestraz, Edoardo Mortara, António Félix da Costa, Jehan Daruvala en Dan Ticktum strijden om de resterende vier plaatsen voor de kwartfinale. Voor Günther was het een sessie voor de eer, aangezien hij vanwege een gridstraf van 20 plaatsen toch al achteraan zou starten. Da Costa voerde na de eerste beschietingen de lijst aan met 1.13.801 maar Wehrlein vond in zijn derde ronde nog wat tijd om die P1 over te nemen. Na twaalf minuten kwalificeren gingen Günther, Wehrlein, Mortara en Bird door naar de kwartfinale. Omdat Günther meeging, wisten de andere coureurs dus al dat het in feite om de top-zeven zou gaan en niet de top-acht in de duelfase.

Zinderende finale

De kwartfinales werden afgetrapt met een duel tussen Evans - de winnaar van vorig jaar - en Vandoorne - de polesitter van vorig jaar. Evans noteerde 1.13.184, maar Vandoorne was een tiende sneller en rekende zo voor het eerst af met de Nieuw-Zeelander in een onderling kwalificatieduel. Het tweede duel was een bijzondere, aangezien Vergne het opnam tegen Müller, die in de groepsfase zijn voorwielophanging stuk had gereden op een muur. Zodoende was er geen sprake van een duel en ging Vergne automatisch door. Na die tegenvaller volgde een duel tussen Mortara en Wehrlein, waarbij Wehrlein aan het langste eind trok met een verschil van ruim een halve seconde. Ten slotte namen Bird en Günther het tegen elkaar op. Ook daar waren de verschillen groot, dit keer in het voordeel van de Maserati-coureur met de gridstraf.

In de eerste halve finale was het een onderling duel tussen de DS Penske-coureurs, Vandoorne en Vergne. Na een fout was het de Belg die naar de finale doorstootte met een indrukwekkende rondetijd van 1.12.566. Het tweede duel was spannender en leverde Wehrlein als winnaar op, waardoor Günther dus alsnog helemaal achteraan zal starten. Wehrlein ging als eerste van start in de finale en zette een rondetijd van 1.12.789 op de klokken. Vandoorne zat er de hele ronde zeer dicht op en het gat was op de streep slechts twee duizendsten van een seconde - in het voordeel van Wehrlein. Hij krijgt er dus drie punten bij en start de E-Prix van de pole-position.

De E-Prix van São Paulo gaat 18.03 uur Nederlandse tijd van start.

Uitslag kwalificatie Formule E São Paulo