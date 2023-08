Frijns na slechts een jaar alweer herenigd met Envision Racing

Met Nick Cassidy en Sebastien Buemi als rijdersduo kroonde Envision Racing zich afgelopen Formule E-seizoen tot constructeurskampioen. Het was op dat moment echter al duidelijk dat er voor de aankomende jaargang een verandering in het rijderspaar zou plaatsvinden, want van Cassidy was bekend dat hij het team verruilt voor het fabrieksteam van Jaguar. Envision heeft echter niet lang hoeven zoeken naar een vervanger, want dinsdag maakte de formatie bekend dat Robin Frijns terugkeert als de nieuwe teamgenoot van Buemi.

Frijns en Envision kennen elkaar goed, want de coureur uit Maastricht reed tussen 2018 en 2022 al vier seizoenen in dienst van het Britse team. In die periode won hij twee races en eindigde hij in 2018-2019 als vierde in het kampioenschap. Het afgelopen seizoen kwam Frijns uit voor Abt Cupra, maar die samenwerking werd geen succes. Mede door een in de openingsrace opgelopen polsbreuk en de tegenvallende prestaties van de bolide van het team scoorde hij slechts twee keer punten, al wist hij in de natte kwalificatie in Berlijn wel een mooie pole-position te veroveren. Na de seizoensfinale werd duidelijk dat Frijns Abt Cupra ging verlaten, maar inmiddels heeft hij alweer een nieuwe uitdaging gevonden.

"Ik heb heel veel zin om weer bij Envision Racing te beginnen na een jaar weg bij het team, maar het voelt echt als thuiskomen", zei Frijns, van wie eerder deze maand bekend werd dat hij fabriekscoureur wordt bij BMW M Motorsport en testwerk gaat verrichten met de LMDh-bolide. "Het is geweldig om naar een team te komen dat kampioenschappen wint. Envision Racing vecht vrijwel ieder seizoen vooraan mee en ik kan niet wachten om te beginnen. We hebben een geweldige auto en het doel is om competitief te zijn, iets wat ongetwijfeld gaat lukken. Ik ga meedoen om het kampioenschap te winnen."

Managing director Sylvain Filippi van Envision is op zijn beurt dan weer tevreden met de terugkeer van Frijns, die afgelopen jaar als 22e eindigde met zes punten. "Het is geweldig om Robin na een jaar afwezigheid weer terug bij het team te hebben. Hij heeft de afgelopen jaren enkele memorabele momenten beleefd met Envision, pushte altijd vooraan mee en eindigde regelmatig op het podium. De combinatie van Robin en Sebastien is een sterke en we kunnen niet wachten om aan het nieuwe seizoen te beginnen."