De toekomstplannen van Nyck de Vries tekenen zich na het opvallend vroege Formule 1-exit af. Motorsport.com kon vorige week al melden dat de 28-jarige Nederlander op weg is naar een hypercarzitje bij Toyota. Het Japanse merk moest de winst in de 24 uur van Le Mans dit jaar aan Ferrari laten, maar is al jaren een toonaangevende factor in het enduranceracen. Afgaande op de huidige stand van zaken stapt hij in de #7 Toyota GR010 HYBRID Le Mans Hypercar met Kamui Kobayashi en Mike Conway als teamgenoten. Het moet ten koste gaan van de inmiddels 40-jarige Jose Maria Lopez. De Argentijn zou dit jaar ook al worden vervangen door De Vries, maar kreeg na de F1-overstap van laatstgenoemde nog een contractverlenging van een jaar.

Voorafgaand aan de invalbeurt bij Williams op Monza en de daaropvolgende F1-kans bij AlphaTauri zou De Vries een WEC-stoeltje bij Toyota combineren met een Formule E-avontuur bij Maserati. Nadat de Formule 1-stint bij het Red Bull-concern slechts tien Grands Prix heeft geduurd staat de deur in beide kampioenschappen nog open. Zo zal De Vries ook aankomend seizoen de langeafstandsracerij combineren met het elektrische wereldkampioenschap. De Vries keert terug in de Formule E en doet dat bij Mahindra. De Friese coureur krijgt Edoardo Mortara als teamgenoot aan zijn zijde. Laatstgenoemde kwam afgelopen seizoen nog uit voor Maserati. Gisteren maakte de nieuwe werkgever van De Vries overigens al bekend dat Lucas di Grassi het team verlaat.

Bij Mahindra komt De Vries in een team terecht dat al vanaf het allereerste Formule E-seizoen actief is en dat met een eigen aandrijflijn in actie komt. De fabrikant uit India heeft vijf overwinningen op het palmares staan, al verliep het afgelopen seizoen beduidend minder. Mahindra besloot het teamkampioenschap als voorlaatste en mocht slechts eenmaal het podium bestijgen. Het is met andere woorden een project waar nog rek in zit en dat is ook meteen één van de redenen dat Mahindra met De Vries en Mortara voor een ervaren rijdersduo kiest. De Nederlander wist zich in het seizoen 2020-2021 immers al tot wereldkampioen Formule E te kronen met Mercedes.

"Het voelt in zekere zin als thuiskomen" zegt De Vries tijdens een exclusief interview met Motorsport.com. "De Formule E is een zeer vertrouwde omgeving voor me, ik zie veel bekende gezichten uit het kampioenschap, alle teams, alle coureurs, dus het is leuk om terug te komen in een vertrouwde omgeving. Het is natuurlijk geen geheim dat Mahindra een moeilijke start heeft gehad met de Gen3-auto's. Er was wel hoopgevende vooruitgang gedurende het afgelopen seizoen, hoewel die vooruitgang niet direct aan de resultaten kan worden afgemeten."

De Vries legt uit dat hij met name geïnteresseerd is in de toekomstplannen van Mahindra, ook omdat het team meerdere nieuwe mensen heeft aangetrokken. "Het plan is om hogerop te komen op de grid. De basis van het team is altijd al erg sterk geweest. Ik heb persoonlijk veel vertrouwen in dit team door hoe het toekomstplaatje eruit ziet. Met het nieuwe plan en de veranderingen die worden doorgevoerd, geloof ik echt dat we een uniek project hebben."

