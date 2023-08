Met de M Hybrid V8 neemt BMW dit jaar al deel aan het sportscar-kampioenschap van de Verenigde Staten, de IMSA. De Duitse fabrikant breidt haar activiteiten met de LMDh-bolide in 2024 uit door ook deel te nemen aan het World Endurance Championship. Daar waar Rahal Letterman Lanigan Racing door de Beierse fabrikant werd gekozen om het IMSA-team te runnen, gaat die eer voor het WEC naar Team WRT. De Belgische formatie bereidt zich inmiddels voor op het debuutseizoen en kan voor het testwerk binnenkort rekenen op de diensten van Robin Frijns. De Nederlander is woensdag namelijk aangekondigd als de nieuwe fabriekscoureur van BMW M Motorsport.

Frijns en BMW zijn geen onbekenden van elkaar: in 2009 debuteerde de Nederlander in de autosport met twee seizoenen in de Formule BMW. Veertien jaar later kruisen hun wegen dus opnieuw. In eerste instantie bestaan Frijns' werkzaamheden voor de Duitse fabrikant vooral uit testwerk met de BMW M Hybrid V8, waarvoor hij opnieuw gaat samenwerken met Team WRT. De 31-jarige coureur racet al sinds 2015 voor de Belgische equipe, aanvankelijk in de klasse die nu als GT World Challenge Europe door het leven gaat en sinds 2021 ook in de LMP2-klasse van het WEC. In het eerste jaar wisten Frijns en WRT meteen de titel te pakken en hun klasse te winnen tijdens de 24 uur van Le Mans.

De samenwerking met WRT gaat nu de volgende fase in voor Frijns, die dat ditmaal dus doet als fabriekscoureur van BMW. "Het is fantastisch om na zoveel jaar terug te keren bij BMW M Motorsport, de plek waar het voor mij allemaal begon in de Formule BMW Europe", zegt hij over zijn nieuwe kans. "Ik kijk uit naar de nieuwe uitdagingen, waaronder het onderdeel zijn van het testprogramma met de BMW M Hybrid V8 voor WEC-deelname in 2024. Het vooruitzicht dat ik in deze auto mag rijden en daardoor onderdeel word van een nieuw gouden tijdperk van de autosport is een geweldige motivatie."

Het is nog onduidelijk wanneer Frijns voor het eerst in wedstrijdverband uitkomt voor BMW, de plannen daarvoor worden op een later moment vastgesteld. Ook is officieel nog niet bekend waar de Limburger in het komende Formule E-seizoen actief is. De afgelopen jaargang kwam hij uit voor Abt Cupra, maar dinsdag werd bevestigd dat hun wegen definitief scheiden. Wel wordt Frijns in verband gebracht met een terugkeer bij Envision Racing, het team waar hij eerder al vier seizoenen voor uitkwam in de elektrische raceklasse.