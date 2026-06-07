BMW wil na Spa-dubbelslag ook op Le Mans voor verrassing zorgen

Na de dubbelslag op Spa-Francorchamps, de laatste generale repetitie voor de 24 uur van Le Mans, arriveert BMW Motorsport als een van de uitdagers in de Sarthe.

De Duitse fabrikant beschikt met Team WRT nog altijd over minder ervaring in het Hypercar-programma dan gevestigde namen als Ferrari en Toyota Racing, maar de BMW M Hybrid V8 heeft volgens de betrokkenen voldoende troeven om zich in de strijd vooraan te mengen. Daarbij draait het niet alleen om pure snelheid.

"Het belangrijkste is consistentie", legt Kevin Magnussen uit, die de BMW deelt met Dries Vanthoor en Raffaele Marciello. "Je moet onder alle omstandigheden competitief zijn: als het koud is, als het warm is, in snelle bochten en in langzame bochten."

"Consistentie op alle vlakken is wat echt telt. Je moet efficiënt zijn op gebruikte banden en goed met de kerbstones kunnen omgaan. Ik denk dat we vooral moeten werken aan het vergroten van ons prestatievenster."

Kevin Magnussen wil consistentie. "Je moet onder alle omstandigheden competitief zijn: als het koud is, als het warm is, in snelle bochten en in langzame bochten." Foto door: Rainier Ehrhardt

"Ik weet niet of we specifiek iets geleerd hebben op Spa, maar Spa en Le Mans zijn waarschijnlijk de twee circuits die het meest op elkaar lijken op de kalender. Daarom is het positief dat we competitief waren op Spa. Dat geeft goede signalen voor hier."

"Maar opnieuw: dit is een andere race, alles is anders, dus we zullen zien hoe het loopt. Het geeft meer vertrouwen en dat is waarschijnlijk het belangrijkste."

Ferrari verslaan met strategie?

Gevraagd naar de positie van BMW in de pikorde voor Le Mans, blijft René Rast voorzichtig. De Duitser, die de nummer 20 deelt met Robin Frijns en Sheldon van der Linde, zegt dat hij het "niet weet", maar steekt de ambities van het team niet onder stoelen of banken.

"De verwachtingen zijn natuurlijk hoog, omdat we de laatste race hebben gewonnen", zegt Rast. "We hopen mee te kunnen vechten voor een top-vijfklassering, maar we zullen moeten afwachten hoe de race zich ontwikkelt."

We zijn behoorlijk agressief qua strategie.

In een bijzonder competitief Hypercar-veld zoekt iedereen naar een manier om Ferrari van de troon te stoten. De Italiaanse fabrikant won de afgelopen drie edities van Le Mans met de 499P en geldt opnieuw als een van de grote favorieten.

"Misschien met een betere strategie", oppert Rast. "Ik denk dat we op Spa hebben laten zien dat we behoorlijk agressief zijn qua strategie. Misschien kunnen we, als het op het einde aankomt, slimmer zijn met bepaalde strategische keuzes."

De BMW M Hybrid V8 bij de Pesage. Foto door: Rainier Ehrhardt

"Er zijn veel verschillende autoconcepten. Sommige hebben kleine motoren, andere grote motoren. Ook de aerodynamica verschilt per auto. Iedere fabrikant probeert zijn auto natuurlijk specifiek voor deze race te ontwikkelen."

"Sommige merken hebben hun pakket ook verder geüpdatet. We zullen zien hoe die verschillende pakketten hier functioneren. Met systemen en software kunnen we veel verschillende dingen doen, dus iedereen heeft hier en daar zijn sterke en zwakke punten."

Bij zijn derde deelname aan Le Mans in het Hypercar-tijdperk wil BMW meer zijn dan een figurant. "Ik ben hier om te winnen en niet voor een andere positie", stelt Dries Vanthoor. "Ferrari is erg sterk. De laatste drie keer heeft een LMH gewonnen, dus hopelijk kan dit jaar de eerste overwinning voor een LMDh komen."