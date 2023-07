'Frijns verlaat Abt Cupra voor hereniging met Envision Racing'

Sinds de start van het Formule E-seizoen 2022-2023 komt Robin Frijns uit voor Abt Cupra, maar een groot succes is die samenwerking nog niet. De Limburger brak tijdens de seizoensopener in Mexico-Stad zijn pols en stond daarna enkele races aan de kant. Na zijn terugkeer stuitte hij op de beperkingen van de aandrijflijn van Mahindra, waardoor hij slechts sporadisch om punten kon strijden. Het hoogtepunt van het seizoen tot dusver is Frijns' pole-position in Berlijn, waarmee hij drie punten verdiende. Verder scoorde hij alleen punten met een negende plek in Jakarta en de tiende stek in Portland.

Naar verluidt is er in toenemende mate sprake van irritatie bij Frijns over het gebrek aan competitiviteit van de aandrijflijn van Mahindra, waar Abt Cupra ook in het komende seizoen mee racet. Er lijkt echter hoop te zijn voor de Nederlander om uit de situatie te ontsnappen. The Race meldt dat Frijns dicht bij een terugkeer is bij Envision Racing. Tussen 2018 en 2022 reed hij al vier seizoenen in dienst van de renstal, die aanvankelijk onder de namen Virgin Racing en Envision Virgin actief was. De samenwerking was destijds al goed voor twee overwinningen. Frijns moet bij Envision de plek van voormalig teamgenoot Nick Cassidy gaan innemen. De titelkandidaat uit Nieuw-Zeeland is namelijk heel dicht bij een overstap naar Jaguar, waar hij de tegenvallende Sam Bird moet vervangen.

Als Frijns daadwerkelijk terugkeert bij Envision, dan wordt hij bij het team gekoppeld aan Sébastien Buemi. De kans is groot dat hij net als de voormalig Formule 1-coureur een dubbel programma gaat afwerken in zowel de Formule E als het World Endurance Championship. Buemi racet in de laatstgenoemde klasse al jarenlang voor Toyota, terwijl Frijns nadrukkelijk in beeld is om een van de fabriekscoureurs van BMW te worden bij de deelname aan de topklasse van het endurancekampioenschap. Voor Envision is het dan echter wel van belang dat er een oplossing wordt gevonden voor de enige overlapping van de kalenders van de Formule E en het WEC. Vooralsnog hebben beide kampioenschappen voor het weekend van 10 en 11 mei 2024 een race gepland, al wordt er inmiddels gesproken over een oplossing.