Het World Endurance Championship bestaat in 2023 uit zeven races, maar de 24 uur van Le Mans in het weekend van 10 en 11 juni is het absolute hoogtepunt van het seizoen. Het is in 2023 de vierde wedstrijd op de kalender na de 1.000 mijl van Sebring en twee zesuursraces in Portimao en Spa-Francorchamps. In totaal staan er 37 equipes ingeschreven voor het hele WEC-seizoen, maar tijdens de 24 uur van Le Mans is er plek voor 62 teams. Het startveld wordt dan aangevuld met de beste equipes uit het Aziatische en Europese Le Mans-kampioenschap, als ook het IMSA-kampioenschap in de Verenigde Staten.

In de Hypercar-klasse, de hoogste divisie, staan er dertien wagens op de lijst voor het WEC. Klantenteam Proton Competition ontbreekt in de eerste helft van het seizoen. Tijdens de 24 uur van Le Mans komen er drie Cadillacs (eentje bestuurd door Renger van der Zande) bij en zet Glickenhaus een tweede 007 LMH in. Het startveld bestaat daardoor uit zestien auto’s, het grootste aantal sinds 2011.

In de LMP2-klasse staan er 24 auto’s (11 vaste deelnemers uit WEC) aan de start van de Franse klassieker met daarbij alvast drie Nederlanders: Bent Viscaal bij Prema, Tijmen van der Helm en Job van Uitert starten voor Panis Racing. Na het verdwijnen van GTE Pro is de amateurdivisie de resterende GT-klasse op het Circuit de la Sarthe. In deze klasse staan 21 wagens ingeschreven waarvan 14 ook het hele WEC-seizoen rijden.

De 24 uur van Le Mans heeft in 2023 ook weer een Garage 56-inschrijving. Ditmaal is het een initiatief van NASCAR en Hendrick Motorsports. Oud-wereldkampioen Formule 1 Jenson Button komt onder meer met deze wagen aan de start, samen met NASCAR-legende Jimmie Johnson.

