Mahindra koppelt Lynn aan Sims voor Formule E-seizoen 2020-2021

Afgelopen augustus maakte Mahindra Racing al bekend dat Sims met ingang van het nieuwe Formule E-seizoen voor de renstal uitkomt. De Brit komt over van BMW i Andretti, waarmee hij afgelopen seizoen de tweede E-Prix in Diriyah won en uiteindelijk op de dertiende plek in het kampioenschap eindigde. Bij de teampresentatie van woensdagochtend onthulde Mahindra de identiteit van Sims’ teamgenoot in het seizoen 2020-2021. De keuze is gevallen op Alex Lynn. Hij trad de laatste zes races van het afgelopen seizoen in Berlijn al op als vervanger van Pascal Wehrlein bij Mahindra, met een vijfde plaats in de voorlaatste race als beste resultaat.

“Ik kijk er enorm naar uit om terug te keren voor seizoen zeven van de Formule E en om onderdeel te zijn van Mahindra Racing”, vertelde Lynn, die inmiddels al achter het stuur van de M7Electro heeft gezeten. “We zijn allemaal behoorlijk trots op wat we hebben neergezet. We weten tot het doven van de lichten in Santiago niet hoe competitief we zijn, maar we willen op consistente basis meedoen om de podiumplaatsen en overwinningen: dat is waar het team voor racet en dat geldt ook voor mij. Ik heb er enorm veel zin in en ben gefocust op het leveren van de resultaten die dit hardwerkende team verdient.”

Ook trok Mahindra tijdens de teampresentatie het doek van de nieuwe bolide, de M7Electro. Onder de motorkap ligt een nieuwe aandrijflijn die in samenwerking met ZF is ontwikkeld. “Het team heeft ongelooflijk hard gewerkt om de M7Electro te ontwikkelen en met het sterke rijderspaar Alexander Sims en Alex Lynn vertrouw ik erop dat we dit seizoen weer podiums gaan pakken”, zei teambaas Dilbagh Gill. Of dat ook daadwerkelijk tot de mogelijkheden behoort, dat wordt op 16 en 17 januari 2021 duidelijk tijdens de eerste races van het Formule E-seizoen. Die worden gehouden in het Chileense Santiago. Van 28 november tot en met 1 december 2020 werken de teams de pre-season test af op het circuit van Valencia.

Foto's: De Mahindra M7Electro