Saudi-Arabië organiseert eerste nachtraces uit Formule E-historie

In het seizoen 2020-2021 reist de Formule E voor de derde keer af naar Saudi-Arabië. Wederom zijn de straten van Diriyah het decor voor de Saudische ronde van het elektrische kampioenschap en evenals in 2019-2020 gaat het om een double header, die op 26 en 27 februari wordt afgewerkt. Nieuw is dat beide races in het donker verreden worden. De starts van de races vinden daardoor niet langer plaats om 15.00 uur lokale tijd (13.00 uur in Nederland), maar om 20.00 uur (18.00 uur in Nederland).

Om in het donker te kunnen racen is er vanzelfsprekend een lichtsysteem nodig rond het circuit en de Formule E heeft hiervoor gezocht naar een duurzame optie. Er is gekozen voor een systeem met LED-verlichting dat tot wel 50 procent minder energie gebruikt dan een normaal systeem. De overige lichten worden aangedreven door ‘plantaardige olie die gemaakt wordt van duurzame materialen’.

“We zijn heel trots om met Saudi-Arabië samen te werken aan de eerste nachtraces van de Formule E”, zei mede-oprichter en Formule E-baas Alberto Longo. “Ik weet zeker dat de race spectaculair wordt en leidt tot een competitieve actiestijl die we niet eerder hebben gezien. Zoals met alles wat we doen was onze eerste gedachte hoe we onze sportieve visie op een duurzame manier tot leven kunnen wekken. Voordat we met ons raceproduct innoveren moeten we zeker weten dat we kunnen voldoen aan de duurzame standaarden die we onszelf hebben opgelegd.”

Saudi-Arabië was in 2018 het eerste land uit het Midden-Oosten dat een Formule E-race organiseerde en in 2019 kreeg het land voor het eerst een double header. Nu schrijft Diriyah opnieuw geschiedenis met de eerste nachtraces van de FE, zegt de Saudische minister van sport prins Abdulaziz Bin Turki Al Faisal Al Saud. “Het is heel passend dat zo’n historische stad de nieuwste ontwikkelingen in duurzame technologie mag laten zien. We kijken uit naar spannende races en ongelooflijke beelden die hoe dan ook te zien zullen zijn onder de kunstlichten.”