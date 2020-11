NIO 333 trekt Blomqvist aan voor Formule E-seizoen 2020-2021

Na zijn ontslag bij Audi werkte Abt de laatste zes races van het Formule E-seizoen 2019-2020 af namens NIO 333, dat hem aantrok als invaller voor Ma Qing Hua. De Chinese coureur kon de zes races in Berlijn niet bijwonen vanwege reisbeperkingen. Nu lijkt er alsnog een einde te komen aan de FE-carrière van Abt, die tot dusver in alle Formule E-races aan de start verscheen. NIO 333 heeft namelijk aangekondigd dat Tom Blomqvist aankomend seizoen zijn plaats inneemt. Tot dusver reed de 26-jarige Brit acht races in de FE namens Andretti en Jaguar, met een achtste plaats in de E-Prix van Marrakech als beste resultaat.

Blomqvist wordt de nieuwe teamgenoot van Oliver Turvey en heeft de bolide van NIO 333 al getest tijdens het privé-testprogramma van het team, waarbij in negen dagen ruim 2.700 kilometer werd afgelegd. “Ik ben heel blij dat ik bij NIO 333 instap voor het FE-seizoen 2021 en ik kan niet wachten om te beginnen”, zei Blomqvist. “Ik ben heel dankbaar voor de kans en het vertrouwen dat het team in mij heeft, en ik kan niet wachten om dat terug te betalen met succes op de baan. Het is fantastisch om fulltime terug te keren in de Formule E, want de serie wordt al jaren sterker en sterker. Ik ben heel trots dat ik terugkeer op de grid in seizoen zeven.”

Tegelijk met de bevestiging van de komst van Blomqvist heeft NIO 333 ook de nieuwe livery voor het seizoen 2020-2021 onthuld. Daarnaast gaat het team een nieuwe aandrijflijn homologeren voor gebruik in de komende twee seizoenen. Daarmee hoopt de renstal beter te presteren dan afgelopen seizoen: Turvey, Ma en Abt wisten namens NIO 333 geen punten te scoren en daardoor eindigde het team stijf onderaan in het kampioenschap. Het hoogtepunt van het seizoen vond plaats in Santiago, waar Turvey zich in de kwalificatie wist te plaatsen voor de superpole.