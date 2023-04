'Terugkeer in single-seaters voor Kvyat met Formule E-test in Berlijn'

Tussen 2014 en 2020 reed Daniil Kvyat zes seizoenen in de Formule 1 namens Toro Rosso, Red Bull Racing, opnieuw Toro Rosso en diens opvolger AlphaTauri. Aan het eind van dat seizoen werd de Rus bedankt voor de bewezen diensten, waarna hij in 2021 nog betrokken bleef bij F1 als reserverijder van Alpine. Namens het Franse team werkte de coureur uit Ufa nog wel een test af, maar dat was meteen ook zijn laatste wapenfeit in de single-seaters.

Daar komt later deze maand echter verandering in, zo meldt The Race. Kvyat gaat op maandag 24 april namens NIO 333 deelnemen aan de Formule E-rookietest, die enkele dagen na afloop van de tweede E-Prix van Berlijn op luchthaven Tempelhof wordt afgewerkt. Naar verluidt heeft hij al een stoeltje gepast bij het Chinese team, waar hij ook al even in de simulator is gekropen. De test komt voor Kvyat op een moment dat hij de opties voor zijn toekomst in de autosport aan het afwegen is. Zo lijkt hij interesse te hebben om vanaf het seizoen 2023-2024 in de Formule E uit te komen.

Sinds zijn laatste Formule 1-race heeft Kvyat niet stilgezeten. Vorig jaar verscheen hij op de road course van Indianapolis, Watkins Glen en de Charlotte roval aan de start van races in de NASCAR Cup Series namens het Nederlandse Team Hezeberg. In Charlotte reed hij ter voorbereiding ook de race van de NASCAR Xfinity Series. Dit jaar is Kvyat actief in het World Endurance Championship, waarin hij met Doriane Pin en Mirko Bortolotti een LMP2-bolide van Prema Racing deelt. Tijdens de 1000 mijl van Sebring maakte het trio lang kans op de overwinning, tot een late pitstop ze terugwierp naar de derde plek in de klasse.