Toekomst Ticktum ligt in Formule E met overstap naar NIO 333

Afgelopen seizoen kwam NIO 333 nog in actie met Tom Blomqvist en Oliver Turvey. Gezamenlijk pakten zij negentien punten, waarmee de renstal niet verder kwam dan de twaalfde en laatste plek in het kampioenschap. Het Chinese team wist echter ook dat het afscheid zou moeten nemen van Blomqvist. De Zweedse Brit stapt over naar het IMSA-team van Meyer Shank Racing en dat zorgt voor een vrij plekje naast Turvey, die al sinds het seizoen 2015-2016 voor het team rijdt en ook komend seizoen aanblijft.

Inmiddels is duidelijk wie zijn nieuwe teamgenoot wordt. Dan Ticktum mag zich in het nieuwe seizoen gaan bewijzen bij NIO 333. Tijdens de pre-season test in Valencia – die van 29 november tot en met 2 december gehouden wordt – krijgt de jonge Brit de kans om voor het eerst in een Formule E-bolide te stappen. Wel moet hij na twee dagen alweer vertrekken uit Spanje, omdat hij het Formule 2-seizoen nog af moet maken. De laatste testdagen in Valencia worden daarom afgewerkt door testrijder Adam Carroll.

“Ik ben erg blij dat ik voor NIO 333 ga racen”, zei Ticktum bij de aankondiging van de samenwerking. “Het gaat een behoorlijk grote uitdaging worden, want ik heb niet lang gehad om me voor te bereiden op de test van volgende week. Ook is de Formule E gecompliceerd, maar het is erg spannend. Je kan als coureur een behoorlijk aantal tools gebruiken, maar het is een totaal andere ervaring dan de Formule 2. Daar kijk ik enorm naar uit, zowel fysiek als mentaal. Ik heb deze week een paar geweldige dagen gehad met het team in Silverstone. Hopelijk kunnen we volgend seizoen progressie boeken en verder naar voren komen op de grid.”

NIO CEO Vincent Wang voegt toe: “Laten we Daniel Ticktum een warm welkom geven als nieuwste lid van de NIO 333-familie. Ik ben het meest onder de indruk van zijn twee zeges in de Macau Grand Prix, een van de beroemdste races ter wereld. Hoewel hij wat moeilijkheden heeft doorstaan in zijn carrière, geloof ik dat zijn ervaring de weg naar succes gaat plaveien. Hij is een jonge, heldere nieuwe ster die indruk gaat maken op de circuits van de Formule E.”

Na uit het opleidingsprogramma van Williams te zijn gezet wist Ticktum al dat een toekomst in de Formule 1 een moeilijk verhaal ging worden. Even leek hij in beeld om een plekje in het IndyCar-team van Carlin – zijn huidige werkgever in de Formule 2 – te krijgen, maar dat lijkt nu geen optie meer. De kalenders van de IndyCar en de Formule E hebben meerdere clashes, waardoor het combineren van beide kampioenschappen schier onmogelijk lijkt.