Dan Ticktum scoorde dit seizoen een punt in Rome en haalde in Seoul de kwalificatieduels. Het lag derhalve in de lijn der verwachting dat Ticktum zou blijven voor een tweede seizoen, hij tekende vorig jaar een eenjarig contract met een optie voor 2022-2023. De Brite rijder wordt de teamgenoot van Sergio Sette Camara, die overkomt van Dragon Penske. NIO 333 heeft de line-up voor het seizoen 2022-2023 daarmee compleet, het eerste seizoen dat er met de nieuwe Gen3-wagens gereden gaat worden.

“Zoals verwacht ben ik terug op het hoofdkwartier van NIO 333”, zegt Ticktum in een video van het team. “Ik heb de Gen3-wagen nu een paar keer mogen rijden en daar heb ik erg van genoten. Het is een grote stap voorwaarts ten opzichte van de Gen2-auto. Ik kijk echt uit naar het nieuwe tijdperk van deze elektrische racerij.”

Met Ticktum en Sette Camara is ook duidelijk dat er geen plek meer is voor Oliver Turvey. Na acht jaar bij het team moet hij het veld ruimen. Turvey werd in verband gebracht met een overstap naar McLaren, maar Motorsport.com heeft vernomen dat Jake Hughes de grootste kandidaat is voor dat zitje.