Williams neemt afscheid van F1-ontwikkelingsrijder Dan Ticktum

Ticktum voegde zich in december 2019 als junior- en ontwikkelingsrijder bij het Formule 1-team van Williams, nadat hij eerder dat jaar uit het talentenprogramma van Red Bull was gezet. Dinsdag is echter bekend geworden dat de 22-jarige Brit ook niet langer verbonden is aan het team van Williams.

'Geen zicht op een stoeltje'

“Er was voor mij geen zicht op een Formule 1-stoeltje voor 2022”, geeft de Formule 2-coureur zelf als reden op voor de breuk. Op zijn eigen Instagram schrijft hij: “Ik wil het team van Williams bedanken voor deze kans. Ik hoop dat we in de toekomst samen kunnen werken.”

Het team van Williams verliest George Russell na dit seizoen mogelijk aan het team van Mercedes. De jonge Brit wordt al maandenlang gelinkt aan een overstap naar het fabrieksteam als vervanger van Valtteri Bottas. Mercedes hakt mogelijk tijdens de zomerstop pas een knoop door over het besluit wie volgend jaar de teamgenoot van Lewis Hamilton zal worden, al mocht Russell dinsdag wel al in actie komen voor de kampioensformatie tijdens een bandentest voor Pirelli.

Hoewel er bij een eventueel vertrek van Russell dus een stoeltje vrijkomt bij Williams voor 2022, ziet het team Dan Ticktum in dat geval dus niet als een geschikte opvolger. Door het vertrek van Ticktum blijven Jack Aitken, Jamie Chadwick en Roy Nissany over in de driver academy van het team. Aitken mocht vorig jaar in Bahrein al zijn F1-debuut maken bij Williams, toen Russell bij Mercedes mocht invallen voor Lewis Hamilton. Het team kijkt voor 2022 echter ook naar een flink aantal andere coureurs buiten de eigen stal. Zo zou ook Nyck de Vries deel uitmaken van het kandidatenlijstje.

Kritiek op Latifi

Ticktum staat momenteel vierde in de strijd om het Formule 2-kampioenschap en won dit jaar al een race in Monaco. De Brit heeft echter geen onomstreden verleden en ook onlangs kwam hij weer in opspraak, toen hij zich op zijn eigen Twitch-kanaal negatief uitliet over Williams-coureur Nicholas Latifi. Het feit dat niet hijzelf maar de Canadees in de Formule 1 rijdt had volgens Ticktum vooral te maken met geld, terwijl hij in een lied ook de spot dreef met Latifi. De Brit ontkent echter dat de recente opmerkingen iets te maken hebben met zijn vertrek bij het team: “We waren al uit elkaar voor het incident met Latifi, dat mensen dat even weten.”