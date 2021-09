Ticktum zoekt in IndyCar, DTM en Formule E naar zitje voor 2022

De kansen van Dan Ticktum op een toekomst in de Formule 1 zijn er het afgelopen jaar niet groter op geworden. Ondanks heel behoorlijke prestaties in de Formule 2 werd de Brit eerder dit jaar uit het opleidingsprogramma van Williams gezet. In 2019 overkwam hem dat al eens toen hij in het Red Bull Junior Team zat. Zelf weet Ticktum dat ook, zo bewees hij eerder deze maand door te stellen dat hij zijn kansen op het bereiken van de F1 verspild heeft.

Het is nog onduidelijk waar Ticktums toekomst ligt en dus zijn goede resultaten in het restant van 2021 belangrijk voor de Carlin-coureur om zichzelf in de etalage te zetten. In Rusland deed hij dan ook uitstekende zaken door in verraderlijke omstandigheden de enige sprintrace van het weekend te winnen. Op een vochtige, gladde baan bleef hij foutloos op weg naar zijn tweede zege van het seizoen. Daar was hij na afloop van de race zeer tevreden mee, maar tegelijkertijd zit er ook een ietwat bittere nasmaak aan vanwege zijn toekomstperspectieven.

"Winnen kan nooit kwaad"

Gevraagd naar de impact van zijn zege op zijn toekomst zei Ticktum: “Winnen kan geen kwaad. Eerlijk, ik weet eigenlijk gewoon niet wat ik moet zeggen. De afgelopen weken ben ik gaan accepteren dat ik mijn doel niet ga bereiken. Ik wil niet terneergeslagen zijn, maar het is deprimerend. De superlicentie zat mij een paar jaar terug dwars. Ik heb in de loop der tijd wat domme dingen gedaan en ik weet niet waar ik terecht ga komen. Ik heb altijd gezegd dat ik vertrek en iets anders ga doen als ik de Formule 1 niet zou halen, maar zonder arrogant te zijn denk ik dat ik achter het stuur te veel te bieden heb. Ik heb een aantal opties, maar het is niet het beste moment.”

Ticktum is zich langzamerhand dus aan het oriënteren op toekomstplannen buiten de Formule 1. Daarbij is de blik gericht op diverse klassen met single-seaters, maar ook klassen waarin bolides met een dak rijden. “Ik kan eigenlijk niets zeggen, maar iedereen met een half brein zal weten dat het IndyCar, DTM, nog een jaar F2 of misschien Formule E is. Dat zullen de opties zijn, dus dat is ook waar ik naar ga kijken.”

Mocht Ticktum een zitje vinden in de IndyCar Series, dan is hij absoluut niet het enige Europese racetalent die deze overstap maakt. Eerder deze maand werd al aangekondigd dat Callum Ilott in 2022 een heel seizoen voor Juncos Hollinger Racing gaat uitkomen, nadat hij de laatste drie races van 2021 al reed voor het team.