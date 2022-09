Formule E-grid 2022-2023 krijgt vorm: Sette Camara naar NIO 333

Sergio Sette Camara maakte tijdens de zes races tellende finale van het Formule E-seizoen 2019-2020 zijn debuut in de elektrische raceklasse bij het team van GEOX Dragon, het huidige Dragon Penske. Hij verving Brendon Hartley. De Braziliaan maakte een goede indruk op het team, waardoor hij ook de voorbije twee seizoenen een plekje had. Ook afgelopen jaar liet hij zich regelmatig zien in de matige bolide. Dat levert hem nu een plekje op bij NIO 333. Die renstal eindigde afgelopen seizoen met zeven punten op de negende plaats in het teamkampioenschap, boven hekkensluiter Dragon.

“Ik ben erg blij me bij de NIO 333-familie te voegen. Ik wil iedereen bedanken die in me gelooft”, aldus Sette Camara. “Ik ben altijd erg open geweest over mijn wens om actief te blijven in het FIA Formule E-wereldkamapioenschap en ik ben dolenthousiast over de nieuwe Gen3-bolide.” Teambaas Alex Hui voegt toe: "We zijn blij Sergio aan boord te hebben gehaald. Hij is een fantastisch talent en we zijn nu al zeer onder de indruk van zijn aanpak.”

Formule E-grid 2022-2023

Het is nog niet bekend wie de teamgenoot van Sette Camara gaat worden. Voormalig Red Bull-talent Dan Ticktum hoopt zijn zitje bij de formatie te kunnen behouden. Daardoor zijn er voor het seizoen 2022-2023 alleen nog plekken bij Dragon/Penske en het Maserati MSG-team. Dragon lijkt in zee te gaan met nieuwbakken kampioen Stoffel Vandoorne en tweevoudig kampioen Jean-Eric Vergne. Maserati, het voormalige Venturi, lijkt Edoardo Mortara te behouden. Nyck de Vries staat daar hoog op de wensenlijst, maar zijn mogelijke overstap naar de Formule 1 zorgt voor de nodige onzekerheid. Envision lijkt Sebastien Buemi vast te leggen naast Nick Cassidy. De beide plekken bij McLaren zijn nog open. Maximilian Guenther en Jake Hughes zijn daar serieuze opties.

Bevestigde line-ups:

Abt - Mahindra: Robin Frijns / Nico Muller

Andretti - Porsche: Jake Dennis / Andre Lotterer

Dragon - TBA: TBA / TBA

Envision - Jaguar: Nick Cassidy / TBA

Jaguar: Mitch Evans / Sam Bird

Mahindra: Oliver Rowland / Lucas di Grassi

Maserati MSG: TBA / TBA

McLaren - Nissan: Rene Rast / TBA

NIO 333: Sergio Sette Camara / TBA

Nissan: Norman Nato / Sacha Fenestraz

Porsche: Pascal Wehrlein / Antonio Felix da Costa