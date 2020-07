Red Bull-reserve Sette Camara maakt Formule E-seizoen af bij Dragon

Hartley stapte dit seizoen vol goede moed in bij het team van Dragon, maar die samenwerking is op een deceptie uitgelopen. De Nieuw-Zeelander heeft het na vijf moeizame races alweer gezien en heeft het team eerder deze maand met onmiddellijke ingang verlaten. Op zoek naar een vervanger voor de resterende zes races, allemaal gehouden op de voormalige luchthaven Tempelhof in Berlijn, is Dragon bij Sette Camara uitgekomen.

Heel verrassend is dat niet. De Braziliaan werd eerder dit jaar aangewezen als reservecoureur en nam namens het team deel aan de zogenaamde 'rookie test' in Marrakesh. De indruk die hij destijds heeft achter gelaten leidt nu tot zijn racedebuut op 5 augustus in de Duitse hoofdstad. "Ik was erg onder de indruk van wat Sergio heeft laten zien in Marrakesh en ook in onze simulator", aldus teambaas Jay Penske. "Ik kijk ernaar uit om hem in Berlijn aan het werk te zien en verwacht dat hij in de eerste races meteen voor de punten kan strijden."

Sette Camara was tijdens de afgelopen weekenden aanwezig in Oostenrijk en Hongarije als reservecoureur voor Red Bull Racing en AlphaTauri. Die rol heeft door de coronacrisis nog meer gewicht gekregen dan voorheen. De FIA heeft aangegeven dat een F1 Grand Prix doorgaat bij een positieve COVID-19-test van een coureur, waardoor in dat geval de reserverijder moet instappen. Door zijn verplichtingen namens Dragon en het volgepakte Formule E-programma zal Sette Camara in augustus enkele F1-weekenden aan zich voorbij moeten laten gaan.