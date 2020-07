Formule E onthult drie lay-outs voor zes races in Berlijn

Nadat duidelijk was geworden dat als gevolg van de coronacrisis de races in Sanya, Rome, Parijs, Seoul, Jakarta én Londen dit jaar geen doorgang konden vinden, besloot de Formule E het seizoen 2019-2020 in augustus af te sluiten met zes races in Berlijn. Deze worden over een periode van negen dagen als drie double-headers verreden op het Tempelhof-complex, waar eerder in 2015, 2016 en 2018 een Formule E-ronde werd georganiseerd.

Om het interessant te houden wordt elke double-header wel op een andere lay-out verreden. De eerste twee races op 5 en 6 augustus vinden plaats op de baan zoals die er tijdens het meest recente bezoek van de Formule E in 2018 uitzag. Daarna wordt voor de races op 8 en 9 augustus teruggegrepen naar het parcours van 2015 en 2016, wat inhoudt dat dezelfde lay-out in tegengestelde richting wordt afgelegd. Het seizoen wordt vervolgens afgesloten met twee races op een verlengde versie van de baan, waarbij enkele technische bochten aan de tweede sector zijn toegevoegd.

Het gebruiken van drie verschillende lay-outs brengt vanzelfsprekend wel veel extra werk met zich mee. “Het is een enorme klus om drie verschillende circuitconfiguraties te gebruiken, terwijl we ook nog minder mensen ter plaatse hebben om de veranderingen uit te voeren”, laat Frederic Espinos, sportief directeur van het kampioenschap, weten. “We gaan iets doen wat nog nooit eerder is gedaan in de internationale autosport. Het toont nog maar weer eens aan hoe innovatief de Formule E is.”

De organisatie heeft steeds maar een dag om de baan klaar te stomen voor de volgende double-header. Daarbij moet met behoorlijk wat zaken rekening worden gehouden. “Dat we dezelfde baan in twee richtingen afwerken, heeft de nodige gevolgen. Het is niet alleen een kwestie van bordjes aan de andere kant van de baan zetten en de gridplaatsen omdraaien. Je moet ook rekening houden met de infrastructuur voor de tv-registratie, de reclame-uitingen rond het circuit, de veiligheidsvoorzieningen, de kunststof blokken, de kerbstones en de uitloopstroken. En voor al die aanpassingen hebben we dus maar 24 uur en een beperkt aantal mensen.”