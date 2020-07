Abt krijgt tweede Formule E-kans bij NIO 333

Tweevoudig racewinnaar Abt werd vorige maand door Audi buiten de deur gezet nadat hij een professionele esporter had ingehuurd voor een virtuele Formule E-race. De coureur bevestigde dat het ging om een grap, maar zijn Duitse werkgever toonde geen genade. Tweevoudig DTM-kampioen René Rast werd aangekondigd als zijn vervanger.

Abt keert – zonder ook maar een race gemist te hebben – alweer terug in de Formule E. Hij is daarmee nog altijd een van de drie coureurs die aan alle races in de elektrische klasse heeft meegedaan. In het statement van NIO 333 staat geschreven dat de beslissing van het team tot stand is gekomen na ‘overleg met kopstukken uit de Formule E-paddock’.

Hij is bij NIO de vervanger van Ma tijdens de afsluitende zes races op het Tempelhof-vliegveld in Berlijn. De Chinese Formule E-coureur, die op dit moment de laatste plaats bezet in het kampioenschap, kan vanwege reisrestricties de oversteek naar Europa niet maken voor de afsluitende races.

Abt is verheugd met zijn vlotte terugkeer: “Ik heb natuurlijk spijt van wat ik gedaan heb, maar het is goed om nu weer in de auto te stappen en het achter me te laten. Ik houd van de Formule E en het is een mooi vooruitzicht dat ik me tijdens de races in m’n thuisland mag tonen. Ik heb de laatste drie jaar gewerkt bij een groot fabrieksteam, ik heb veel ervaring en input voor het team. Ik ga er alles aan doen om goed te scoren met mijn teamgenoot Oliver [Turvey].”

De negendaagse Formule E-finale, met zes races, wordt vanaf 5 augustus verreden in Berlijn.

Met medewerking van Matt Kew