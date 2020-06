Mahindra strikt Lynn als vervanger van Wehrlein

Lynn is geen onbekende in de volledig elektrische klasse. Hij reed in de Formule E in totaal 21 races voor DS Virgin Racing en Jaguar. Een zesde plaats tijdens de race in Uruguay was in 2017/2018 zijn beste resultaat. In dienst van Jaguar reed Lynn slechts een half seizoen waarin hij het twee keer tot de punten schopte. Nu mag hij begin augustus instappen als de Formule E het huidige seizoen met zes races in negen dagen afmaakt in Berlijn.

“Ik ben erg trots dat ik Mahindra mag vertegenwoordigen in Berlijn”, aldus Lynn. "Ik heb nog altijd hoge ambities in dit kampioenschap en dat past bij wat Mahindra wil bereiken. Ik kan niet wachten om te beginnen. Ik heb twee keer in Berlijn gereden en dat voelde altijd goed, zeker toen ik vorig jaar de Super Pole haalde. Het format in Berlijn wordt uitdagend en spannend, maar ik heb er vooral heel erg veel zin in.”

Lynn is bij Mahindra de vervanger van voormalig Formule 1-coureur Pascal Wehrlein. De Duitser maakte recent bekend zijn banden met de renstal per direct te verbreken. Naar verluidt tekent hij binnen onafzienbare tijd voor het Formule E-team van Porsche, daar zou hij Neel Jani gaan vervangen.