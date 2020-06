Audi wijst Rast aan als vervanger van Abt in Formule E

Abt werd recent ontslagen door zijn werkgever Audi nadat de tweevoudig ePrix-winnaar tijdens de Race at Home Challenge een professionele simracer inhuurde. De coureur deed het af als een grap voor zijn YouTube-kanaal, maar bij Audi konden ze er niet om lachen. Rast werd in de wandelgangen direct genoemd als de ideale vervanger, ook werd duidelijk dat hij binnenkort een FE-wagen gaat testen. Vrijdag heeft Audi bevestigd dat de 33-jarige coureur aan de afsluitende reeks van zes races deel gaat nemen als teamgenoot van Lucas di Grassi.

Rast zei: “Ik volg de Formule E al een hele tijd en ik kijk uit naar deze nieuwe uitdaging. Er wordt in de Formule E veel gevraagd van coureurs. Naast pure snelheid gaat het ook op efficiëntie, management van de batterij en de perfecte strategie. Dat gebeurt allemaal op krappe en kleine circuits waar de races normaal gesproken erg turbulent zijn. Met zes races in negen dagen heb ik in ieder geval de kans om snel te leren.”

Net als Audi-collega Robin Frijns krijgt Rast het in augustus behoorlijk druk met twaalf races in drie weken. De Formule E sluit het seizoen namelijk af met zes races in negen dagen tijd. Even daarvoor is het DTM-seizoen ook weer begonnen met twee races op het circuit van Spa-Francorchamps. Na de Formule E-finale volgt een dubbel raceweekend op de Lausitzring.

Rast is voorlopig alleen bevestigd voor de races in Berlijn, maar hij is volgend seizoen ook beschikbaar voor de Formule E. Audi heeft haar vertrek uit de DTM aangekondigd. Elders in de Formule E heeft Pascal Wehrlein zijn zitje bij Mahindra opgegeven. Het is nog niet bekend wie hem gaat vervangen, maar de voormalig Formule 1-coureur stapt naar verwachting in bij Porsche. Hij wordt daar de vervanger van Neel Jani.

Met medewerking van Matt Kew