Formule E racet zes keer in negen dagen op Tempelhof

Het elektrische kampioenschap moest het seizoen halverwege maart voor aanvankelijk twee maanden opschorten vanwege het coronavirus. Later werd de onderbreking verlengd tot eind juni. Inmiddels is echter duidelijk hoe de Formule E het seizoen 2019-2020 toch nog gaat afsluiten. Begin augustus reist het circus af naar de voormalige luchthaven Tempelhof in Berlijn voor drie double-headers, waarvan twee midweeks zijn. Op 5 en 6, 8 en 9, en 12 en 13 augustus wordt de jaargang afgesloten op de luchthaven, zodra de FIA daar goedkeuring voor gegeven heeft.

In Duitsland gelden nog tot september richtlijnen rondom het coronavirus en ook de Formule E zal zich daar noodgedwongen aan moeten houden. Daardoor vinden de races achter gesloten deuren plaats en krijgen alleen essentiële medewerkers én de coureurs toegang tot de locatie. Op die manier wil de FE garanderen dat het onder de limiet van 1.000 mensen blijft. CEO Jamie Reigle zei: "Sinds wij in maart in actie kwamen en het seizoen stillegden, hebben wij de nadruk gelegd op een herziene kalender die de gezondheid en veiligheid van onze gemeenschap bovenaan plaatst, het kenmerk van de Formule E met racen in stadscentra vertegenwoordigt en een spannende afsluiting van het seizoen verzorgt."

Hij vervolgde: "Wij gaan naar Tempelhof Berlijn, een locatie waarvan onze teams, coureurs en fans houden, om een negen dagen tellend racefestival te organiseren met drie back-to-back double-headers. Er worden drie layouts gebruikt tijdens het festival, die een nieuwe uitdaging vertegenwoordigen en de omstandigheden creëren voor een onvoorspelbare en dramatische climax van het seizoen. Het team van de Formule E heeft in de afgelopen weken enorm hard gewerkt om ons in staat te stellen weer te gaan racen in Berlijn. Ik wil de FIA, onze fabrikanten, teams en partners bedanken voor hun aanhoudende steun, de stad Berlijn voor hun medewerking en flexibiliteit en onze fans voor hun geduld."

Mede-oprichter en FE-voorzitter Alejandro Agag vertelde Motorsport.com eerder dat de organisatoren van het kampioenschap van plan waren nog ‘vijf of zes races’ te organiseren dit seizoen. Ook zei hij vorige maand dat de huidige campagne geschrapt zou kunnen worden als het voor oktober niet mogelijk was om te racen.

De aankondiging van de vernieuwde kalender bevestigt ook dat de eerste editie van de E-Prix van Seoul uitgesteld wordt. Naar verluidt bleven de gesprekken over een race in Zuid-Korea – dat een hosting fee zou betalen – doorgaan door de snelle reactie van het land op COVID-19. Tot dusver heeft de Formule E vijf races georganiseerd dit jaar, verdeeld over vier evenementen, maar de sportieve reglementen schrijven voor dat het kampioenschap eigenlijk uit minimaal zes evenementen moet bestaan.

DS Techeetah-rijder Antonio Felix da Costa leidt het kampioenschap met 11 punten voorsprong op Jaguar-coureur Mitch Evans. Audi moet nog bevestigen wie de teamgenoot wordt van Lucas di Grassi, nadat Daniel Abt ontslagen werd als gevolg van het inzetten van een simracer tijdens een race in de esports-competitie Formule E Race at Home Challenge. Ook bij Mahindra gaat het een en ander veranderen, nadat Pascal Wehrlein via social media aankondigde dat hij het team met onmiddellijke ingang verlaten had.