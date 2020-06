Rast test Formule E-wagen voor Audi

Audi liet Abt vorige maand vallen nadat de Duitser zich voor een simrace van de Formule E liet vervangen door een professionele simracer. Daardoor raakte Abt zijn zitje kwijt bij het FE-team van het Duitse merk naast Lucas di Grassi.

Ondertussen moet Audi ook onderdak bieden aan goudhaantje René Rast, want na dit seizoen stapt het merk uit de DTM. Het vertrek van Abt kwam dus bepaald niet ongelegen. Rast heeft te kennen gegeven dat hij in juli met de Formule E-wagen van Audi zal testen op de Lausitzring. De 33-jarige Rast, die in 2016 een keer aan de start kwam van een Formule E-race met Aguri, zou mogelijk dit seizoen al de resterende races kunnen afwerken voor Audi, maar dat hangt af van mogelijke clashes met de DTM.

"Voor mij is nu het enige plan om begin juli te testen op de Lausitzring", vertelde Rast aan onder meer Motorsport.com. "Zolang er geen officiële Formule E-kalender is kunnen we niet echt plannen of ik in de Formule E ga racen of niet. Als de kalenders clashen kan ik geen Formule E doen, want DTM is nu mijn prioriteit. Het hangt allemaal van de kalender af."

Rast geeft wel aan interesse te hebben in een elektrisch avontuur. Als Rast Audi trouw wil blijven is dat ook zijn beste optie. "Ja, ik zou zeker geïnteresseerd zijn in de Formule E. Het is een van de beste kampioenschappen die er zijn. Nu Audi de DTM verlaat is dat ook mijn enige optie als fabrieksprogramma van Audi."

Ook die andere Audi DTM-rijder Nico Müller werd in verband gebracht met het zitje bij het Formule E-team, maar de 28-jarige Zwitser hangt nog tot het einde van het seizoen vast bij Dragon.