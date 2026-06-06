Na een vrijdag waarop Ferrari de toon zette, was het in de laatste vrije training verrassend genoeg Andrea Kimi Antonelli die de snelste tijd noteerde. De Mercedes-coureur bleef Charles Leclerc en Lewis Hamilton ruim drie tienden voor, terwijl Max Verstappen de vijfde tijd reed.

De kwalificatiesimulaties aan het einde van de sessie werden echter verstoord door een rode vlag na een crash van Oliver Bearman, waardoor de uitslag van VT3 geen volledig representatief beeld gaf van de onderlinge krachtsverhoudingen. Met Mercedes dat ten opzichte van vrijdag een stap vooruit leek te hebben gezet, beloofde het in ieder geval een spannende strijd om pole-position te worden op het smalle stratencircuit van Monte Carlo, waar een goede startpositie belangrijker is dan waar ook op de F1-kalender.

Q1: Bortoleto crasht, Sainz ontsnapt aan uitschakeling

Leclerc opende de kwalificatie met een 1.14.141. Lando Norris dook vervolgens als eerste onder de grens van 1.14 met een 1.13.796, maar Leclerc sloeg direct terug met een 1.13.399. Verstappen noteerde een sterke eerste sector tijdens zijn eerste snelle ronde, maar stuitte vervolgens op verkeer en kwam daardoor niet verder dan een 1.14.504, goed voor de vijfde plaats. Bij zijn tweede poging verbeterde de Nederlander zich naar een 1.14.007, waarmee hij opschoof naar P4.

Tegen het einde van Q1 scherpte Leclerc de toptijd verder aan tot een 1.13.293. Antonelli meldde zich met een 1.13.599 op de tweede plaats, maar Verstappen dook daar kort daarna met een 1.13.490 nog onderdoor en nam de positie van de Italiaan over.

Met nog 2 minuten en 11 seconden op de klok werd de sessie onderbroken met een rode vlag. Gabriel Bortoleto was bij de Nouvelle Chicane in de vangrail beland nadat hij iets te agressief had ingestuurd. Op dat moment bevonden Sergio Pérez, Oliver Bearman, Carlos Sainz, Valtteri Bottas, Fernando Alonso en Lance Stroll zich in de gevarenzone.

Nadat de wedstrijdleiding een hervattingstijd had gecommuniceerd, ontstond er direct een lange rij in de pitstraat. Veel coureurs wilden koste wat kost nog een laatste snelle ronde rijden. Sainz slaagde daarin en klom naar de tiende plaats, waarmee hij zich alsnog verzekerde van een plek in Q2. Esteban Ocon zakte daardoor naar P17, waarmee zijn kwalificatie ten einde was. Ook Pérez, Bearman, Bottas, Alonso en Stroll kwamen niet verder dan Q1. Bortoleto plaatste zich met de vijftiende tijd formeel voor Q2, maar door zijn crash zat zijn kwalificatie er eveneens op.

Q2: Verstappen toont snelheid

Verstappen beleefde nog voor zijn eerste snelle ronde een opmerkelijk moment. In de pitstraat werd Sainz vlak voor hem weggestuurd door zijn monteur. "Wat een idioot, die Williams-monteur", reageerde de Red Bull-coureur over de boordradio. Omdat Sainz tijdig op de rem ging, bleef een onderzoek uit.

Op de baan opende Verstappen Q2 met een 1.13.205. Daarmee voerde hij de tijdenlijst aan totdat Leclerc een 1.12.928 liet noteren. Norris dook daar vervolgens met een 1.12.919 nipt onder, waarna Antonelli de eerste plaats overnam met een 1.12.778. Verstappen reageerde direct met een paarse eerste sector en kwam uiteindelijk tot een 1.12.840, goed voor de tweede plaats achter de Italiaan. Antonelli scherpte zijn toptijd vervolgens verder aan tot een 1.12.704.

In de slotfase ging het tempo opnieuw omhoog. Verstappen zette een indrukwekkende 1.12.499 neer en sloot Q2 daarmee als snelste af. Antonelli eindigde als tweede, terwijl Isack Hadjar indruk maakte door de derde tijd te rijden. Voor Alexander Albon, Carlos Sainz, Nico Hülkenberg, Franco Colapinto en Arvid Lindblad viel het doek: zij kwamen niet door naar Q3.

Q3: Verstappen versus Antonelli

Nadat de tien overgebleven coureurs hun banden op temperatuur hadden gebracht, openden Lando Norris en Oscar Piastri met respectievelijk een 1.12.916 en een 1.12.750. Hamilton dook daar vervolgens onder met een 1.12.553, waarna Antonelli de lat nog hoger legde met een 1.12.375. Verstappen kwam daar na een klein moment bij La Rascasse net niet aan. De viervoudig wereldkampioen klokte een 1.12.376 en kwam daarmee slechts één duizendste van een seconde tekort op de tijd van de WK-leider.

Antonelli en Verstappen bezetten zodoende de eerste twee plaatsen na de eerste runs, gevolgd door Hamilton en Norris. Leclerc zette aan het begin van Q3 geen representatieve ronde neer en was daardoor na de eerste pogingen terug te vinden op de tiende plaats.

De Monegask was snel weer op de baan voor een nieuwe poging. Met een 1.12.351 schoot hij van de tiende naar de eerste plaats, tot groot enthousiasme van het thuispubliek. Verstappen opende zijn beslissende ronde vervolgens met een paarse eerste sector. In het middendeel van de ronde liet hij wat tijd liggen, maar dankzij een sterke slotsector kwam hij tot een 1.12.094, goed voor de voorlopige pole-position.

Bij het vallen van de vlag wist Antonelli zich echter nog verder te verbeteren. Met een 1.12.051 veroverde de Italiaan pole-position voor de Grand Prix van Monaco. Verstappen moest hierdoor genoegen nemen met de tweede startplaats. Hamilton en Leclerc, die tijdens zijn laatste ronde nog de vangrail raakte, starten zondag vanaf de derde en vierde positie. Hadjar kwalificeerde zich knap als vijfde en was nipt sneller dan Russell, die als zesde aan de race begint. Piastri, Norris, Pierre Gasly en Liam Lawson completeerden de top-tien in de kwalificatie.

De 83ste editie van de Grand Prix van Monaco gaat zondag om 15.00 uur van start.